– Foto: Ian Messerschmidt

"Wir geben auf jeden Fall die Favoritenrolle ab" Derby in Bovenden Broscheit gewann noch nie gegen 05 Verlinkte Inhalte Landesliga Braunschw. Göttingen 05 Bovender SV

Am Samstag steigt in Bovenden das Derby zwischen dem 1. SC Göttingen 05 und dem Bovender SV – ein echtes Top-Spiel, bei dem beide Mannschaften unter den ersten sechs der Tabelle stehen und mit einem Sieg weiterhin nach oben schielen können..

Für 05-Trainer Jozo Brinkwerth ist die Partie gleich in mehrfacher Hinsicht besonders. „Für uns das nächste Top-Spiel gegen eine Mannschaft, die unter den ersten sechs ist. Und aufgrund der Derbysituation dann doppelt so reizvoll“ Sorgen bereiten dem Coach vor allem die Ausfälle: Richard Hehn wird nach seiner roten Karte definitiv fehlen und hinter Noah Tacke, der sich eine Platzwunde zuzog, steht noch ein großes Fragezeichen.

Dennoch blickt Brinkwerth zuversichtlich auf die Partie: „Ziel ist es natürlich, das Derby zu gewinnen. Diesmal gibt es auch die Möglichkeit, zumindest einen Platz nach Vorne zu rücken.“ Der Bovender SV hat aktuell einen Zähler Vorsprung vor den 05ern. Sein Gegenüber Yannick Broscheit kennt die Stärken des Gegners nur zu gut: „Ich habe selber bei 05 unter dem jetzigen Trainer gespielt und kenne daher fast die komplette Mannschaft aus meiner aktiven Zeit. Eine eingespielte Mannschaft, mit viel Dynamik.“ Für den Bovender SV bleibt 05 dennoch Favorit: „Seit ich Trainer bin haben wir noch kein Spiel gewonnen. Letztes Jahr haben wir bis zur 90. Minute 1:0 geführt und 1:1 gespielt. 05 ist kein Gegner, den wir schlagen müssen und wir geben auf jeden Fall die Favoritenrolle ab.“