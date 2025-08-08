"Wir geben alles, um positiv zu starten" -Volkmarode empfängt Northeim

Beide Teams standen sich noch nicht gegenüber und sind sich gänzlich unbekannt. Volkmarode-Coach Collin Gerstung freut sich über den Ligaeinstand auf heimischen Rasen: "Wir freuen uns, dass es wieder los geht und wir mit einem Heimspiel starten. Alle Fussballer freuen sich darauf, wenn der Wettkampf wieder startet und es um Punkte geht."

Kadertechnisch werden dabei fast alle an Bord sein, bis auf die Langzeitverletzten und ein paar wenige angeschlagene Akteure. "Die Situation ist insgesamt recht in Ordnung." so Gerstung.

Unter der Woche waren beide Teams im Pokal unterwegs und zogen in die nächste Runde des Bezirkspokals ein. Northeim gewann mit 4:2 gegen den Landesliga-Absteiger Petershütte und Volkmarode schlug den Kreisligisten Fortuna Oberg mit 6:1. "Im Pokal lief es recht ordentlich. Ein paar Dinge liefen gut, ein paar Dinge hätten besser laufen können. Oberg hat es als Kreisligist gut gemacht, aber am Sonntag wird es ein anderer Gegner." so Gerstung.

Dass das Auftaktspiel für den Aufsteiger kein Leichtes wird, ist Collin Gerstung aber dennoch bewusst: "Der Gegner kennt die Liga, aber wir wollen die Herausforderung Landesliga positiv starten. Dafür werden wir alles geben, um den Schwung ausm Pokal mitzunehmen und ein gutes Gefühl zu bekommen."

Anpfiff im historischen Spiel für Volkmarode ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr.