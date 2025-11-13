"Wir fühlen uns bestens vorbereitet"

Archivbild TSV Barsinghausen (grüne Trikots) – Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Am Sonntag (15 Uhr) empfängt der TSV Barsinghausen in der Landesliga Hannover den Aufsteiger VfR Germania Ochtersum. Beide Teams stehen vor einem richtungsweisenden Spiel: Barsinghausen belegt derzeit Rang zehn, Ochtersum ist Tabellenletzter. Für beide geht es um dringend benötigte Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr TSV Barsinghausen Barsinghause VfR Germania Ochtersum G. Ochtersum 15:00 PUSH Der TSV Barsinghausensteckt nach sechs Niederlagen in Serie in einer schwierigen Phase. Zuletzt unterlag das Team mit 0:2 beim OSV Hannover, hatte in den vergangenen Wochen allerdings ausschließlich Gegner aus der aktuellen Top fünf der Liga.

Teammanager Marvin Körber zeigt sich respektvoll gegenüber dem Kontrahenten. „Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie schwierig es als Aufsteiger in der Landesliga ist. Daher können wir auch gut einschätzen, dass jeder Aufsteiger seine Qualitäten hat. Ochtersum hat bislang kaum Spiele deutlich verloren, war fast immer nah dran, und es fehlte offenbar nur an Kleinigkeiten, um mehr Punkte zu holen. Eine Mannschaft zu unterschätzen ist in dieser Liga ohnehin unmöglich, und das würden wir auch niemals tun.“ Körber erwartet eine enge Partie. „Uns ist bewusst, dass es wieder ein enges Spiel werden wird. Wir zählen uns selbst zu den Teams, die um den Klassenerhalt kämpfen, und wollen deshalb gar nicht von einer Favoritenrolle sprechen.“ Die Vorbereitung läuft entsprechend konzentriert. „Wir können die Situation realistisch einordnen und bereiten uns auf Ochtersum genauso intensiv vor, wie wir es auch bei Hemmingen oder Eilvese tun würden. Dazu gehören Videoanalysen und das Einholen von Informationen über den Gegner, um einen passenden Matchplan zu entwickeln.“