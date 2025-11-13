"Wir fühlen uns bestens vorbereitet"

Am Sonntag (15 Uhr) empfängt der TSV Barsinghausen in der Landesliga Hannover den Aufsteiger VfR Germania Ochtersum. Beide Teams stehen vor einem richtungsweisenden Spiel: Barsinghausen belegt derzeit Rang zehn, Ochtersum ist Tabellenletzter. Für beide geht es um dringend benötigte Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.
Der TSV Barsinghausensteckt nach sechs Niederlagen in Serie in einer schwierigen Phase. Zuletzt unterlag das Team mit 0:2 beim OSV Hannover, hatte in den vergangenen Wochen allerdings ausschließlich Gegner aus der aktuellen Top fünf der Liga.
Teammanager Marvin Körber zeigt sich respektvoll gegenüber dem Kontrahenten. „Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie schwierig es als Aufsteiger in der Landesliga ist. Daher können wir auch gut einschätzen, dass jeder Aufsteiger seine Qualitäten hat. Ochtersum hat bislang kaum Spiele deutlich verloren, war fast immer nah dran, und es fehlte offenbar nur an Kleinigkeiten, um mehr Punkte zu holen. Eine Mannschaft zu unterschätzen ist in dieser Liga ohnehin unmöglich, und das würden wir auch niemals tun.“
Körber erwartet eine enge Partie. „Uns ist bewusst, dass es wieder ein enges Spiel werden wird. Wir zählen uns selbst zu den Teams, die um den Klassenerhalt kämpfen, und wollen deshalb gar nicht von einer Favoritenrolle sprechen.“ Die Vorbereitung läuft entsprechend konzentriert. „Wir können die Situation realistisch einordnen und bereiten uns auf Ochtersum genauso intensiv vor, wie wir es auch bei Hemmingen oder Eilvese tun würden. Dazu gehören Videoanalysen und das Einholen von Informationen über den Gegner, um einen passenden Matchplan zu entwickeln.“
Personell gibt es kaum Veränderungen. „Einige Langzeitverletzte fehlen weiterhin, doch mit Robert Just kehrt ein erfahrener Stürmer zurück, der über Jahre hinweg einer der zuverlässigsten Torschützen war und uns offensiv eine wertvolle Option bietet“, sagte Körber.
Zum Abschluss der Trainingswoche setzt Barsinghausen auch auf den Teamgeist. „Zur Vorbereitung haben wir für Sonntag ein gemeinsames Frühstück der gesamten Mannschaft organisiert, um vor den letzten drei Spielen noch enger zusammenzurücken.“ Trotz der jüngsten Ergebnisse sieht Körber positive Entwicklungen. „In den vergangenen Wochen hatten wir starke Gegner, gegen die wir gute Leistungen gezeigt, aber leider keine Punkte geholt haben. Das macht uns trotzdem Mut, weil wir wissen, dass wir gegen jeden Gegner mithalten können, gleichzeitig aber auch, dass jeder Gegner gegen uns etwas holen kann.“
Der Fokus ist klar. „Dementsprechend gehen wir mit voller Konzentration, hoher Motivation und dem klaren Ziel, drei Punkte einzufahren, in das Heimspiel gegen Ochtersum. Wir freuen uns auf die letzten drei Wochen, das Team zieht im Training hervorragend mit und wir fühlen uns bestens vorbereitet.“