– Foto: Jens Körner

"Wir freuen uns sehr auf das Duell gegen den Spitzenreiter" In der Verbandsliga tritt die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach bei den Young Boys Reutlingen an. Verlinkte Inhalte Verbandsliga WFV Hofherrnw. Young Boys R

Für die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (5.) geht es am Sonntag (14. September) zum Spitzenspiel beim Tabellenführer Young Boys Reutlingen. Anpfiff der Partie des siebten Spieltags der Verbandsliga Württemberg ist um 15 Uhr im Medica-Logistik-Sportpark.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr Young Boys Reutlingen Young Boys R TSG Hofherrnweiler-Unterrombach Hofherrnw. 15:00 PUSH Was für eine Woche liegt hinter der Elf von Patrick Faber? Erst der 1:0-Sieg beim TSV Berg und dann das 4:2 im Flutlichspiel gegen den SSV Ehingen-Süd. Das neuformierte Team aus der Weststadt harmoniert bereits auf und neben dem Platz sehr gut und holt Punkte gegen die Spitzenteams der Liga.

Das Ergebnis für diese Leistung ist ein starker Platz fünf und das Top-Spiel gegen den aktuellen Ligaprimus Young Boys Reutlingen. Die Jungs von Volker „Volle“ Grimminger sind der Liga noch ungeschlagen und konnte unter der Woche einen der Mitfavoriten TSV Oberensingen auf deren Platz besiegen und die „weiße Weste“ behalten. Für die „Minimalisten“ der Liga ein absolutes Highlight. Mit neun erzielten Treffern in sechs Spielen hat die TSG zehn Zähler einfahren. Das Spiel gegen den SSV Ehingen-Süd war das torreichste der noch jungen Saison. Beeindruckend war aber das „Wie“. Nach einem frühen Rückstand konnte die Mannschaft um Kapitän Nico Zahner die Partie innerhalb von zwei Minuten drehen. Vor allem der Ausgleich von Marc Wagemann mit der Marke „Tor des Monats“ geht momentan auf den Social-Media-Kanälen viral. Ein Schuss knapp hinter der Mittellinie bescherte dem Innenverteidiger seinen ersten Treffer für seinen neuen Verein. Im Sommer wechselte er aus Crailsheim an den Sauerbach.