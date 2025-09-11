"Wir freuen uns sehr auf das Duell gegen den Spitzenreiter"

Für die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (5.) geht es am Sonntag (14. September) zum Spitzenspiel beim Tabellenführer Young Boys Reutlingen. Anpfiff der Partie des siebten Spieltags der Verbandsliga Württemberg ist um 15 Uhr im Medica-Logistik-Sportpark.
Was für eine Woche liegt hinter der Elf von Patrick Faber? Erst der 1:0-Sieg beim TSV Berg und dann das 4:2 im Flutlichspiel gegen den SSV Ehingen-Süd. Das neuformierte Team aus der Weststadt harmoniert bereits auf und neben dem Platz sehr gut und holt Punkte gegen die Spitzenteams der Liga.
Das Ergebnis für diese Leistung ist ein starker Platz fünf und das Top-Spiel gegen den aktuellen Ligaprimus Young Boys Reutlingen. Die Jungs von Volker „Volle“ Grimminger sind der Liga noch ungeschlagen und konnte unter der Woche einen der Mitfavoriten TSV Oberensingen auf deren Platz besiegen und die „weiße Weste“ behalten. Für die „Minimalisten“ der Liga ein absolutes Highlight. Mit neun erzielten Treffern in sechs Spielen hat die TSG zehn Zähler einfahren.
Das Spiel gegen den SSV Ehingen-Süd war das torreichste der noch jungen Saison. Beeindruckend war aber das „Wie“. Nach einem frühen Rückstand konnte die Mannschaft um Kapitän Nico Zahner die Partie innerhalb von zwei Minuten drehen. Vor allem der Ausgleich von Marc Wagemann mit der Marke „Tor des Monats“ geht momentan auf den Social-Media-Kanälen viral. Ein Schuss knapp hinter der Mittellinie bescherte dem Innenverteidiger seinen ersten Treffer für seinen neuen Verein. Im Sommer wechselte er aus Crailsheim an den Sauerbach.
Ein weiterer Neuzugang konnte sich ebenfalls das erste Mal in die Torjägerliste eintragen. Muhamed Sanyang, der von der TSG kurzfristig verpflichtet wurde, gelang in der 24. Minute das 2:1. Damit war die Partie gedreht. Die Treffer von Mert Arslan und Nico Zahner sicherten der Faber-Elf verdiente drei Zähler. Mit dem Selbstvertrauen aus diesem gelungenen Saison-Auftakt reist der TSG-Tross an die traditionsreiche „Kreuzeiche“.
Volker Grimminger, der in seiner Jugendzeit für den SVH Königsbronn die Kickschuhe schnürte und von dort in die Talentschmiede des VfB Stuttgart wechselte, freut sich auf den Besuch des Teams von der Ostalb. Vor heimischem Publikum sicherte sich Young Boys durch ein deutliches 4:0 die drei Zähler. „Reutlingen hat letzte Saison bereits eine starke Rückrunde gespielt und sich im Sommer nochmals gezielt verstärkt. Wir freuen uns sehr auf das Duell gegen den Spitzenreiter und werden alles geben, damit wir dort bestehen“, so TSG-Trainer Patrick Faber.
Hinweis:
Die TSG setzt einen Bus zum Spiel gegen die Young Boys Reutlingen ein. Treffpunkt ist am Sonntag (14. September) um 11.15 Uhr im FRITZ Sportpark. Anmeldungen per E-Mail unter a.pfeifer@tsg-hofherrnweiler.de oder telefonisch bei Mario Katinic (0172/6353256). Kosten 15 EUR inkl. Eintrittskarte.