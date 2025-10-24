"Wir freuen uns, dass wir wieder Teil eines Topspiels sind"

Zwar geht es in diesem nicht um die Tabellenspitze, mindestens aber darum, den Anschluss an diese zu halten. An diesem Sonntag (15 Uhr) zu Gast sein wird der 1. FC Eislingen, der fast die identische Bilanz aufzuweisen hat wie der TSGV: sieben Siege gab es, bei drei Niederlagen und einem Torverhältnis von 27:15. Letzterer Punkt ist der einzige, an dem sich die beiden Statistiken unterscheiden, Waldstetten hat ein Torverhältnis von 25:16, beide weisen 21 Punkte auf.

Eine weitere Parallele zum TSGV: Auch die Eislinger starteten mit einer Niederlage in die Saison, sie unterlagen zum Start dem TSV Bernhausen (Vierter, ebenfalls 21 Punkte) mit 0:2. Krätschmer findet einen direkten Vergleich zum Köngen-Spiel zwar schwierig, das Attribut Topspiel aber lässt er sich gefallen. „Eislingen ist eine super Mannschaft, hat einen guten Mix aus erfahrenen und jungen Spielern und sucht vor allem nach spielerischen Lösungen“, schätzt Waldstettens Trainer den Gegner sehr stark ein.

Einen Vergleich zum Köngen-Spiel aber lässt er dann doch zu, impliziert mit einem Wunsch: „Wie uns das Publikum gegen Köngen angefeuert hat, wie wir teilweise Szenenapplaus bekommen haben, das hat die Spieler richtig gefreut“, erinnert sich Krätschmer noch gut an die Partie vor zwei Wochen. Eine Wiederholung ist in dem Bereich außerhalb des Rasens also gern gesehen, auf dem Rasen möchten die Waldstetter diesmal natürlich ein Topspiel für sich entscheiden.

Mit den Eislingern gastiert zugleich auch der beste Torjäger der Liga im Stadion „Auf der Höhe“. Aykut Durna traf bereits elf Mal ins gegnerische Gehäuse. Die erfolgreichsten Torschützen der Waldstetter sind Can-Luca Groiß und Dominik Pfeifer mit jeweils sechs Treffern.

Der Sieg in Plattenhardt, den die Waldstetter auf einem recht alten Kunstrasen absolvieren mussten, gefiel Krätschmer gut. Einerseits hat seine Mannschaft spielerisch einige Male glänzen können, unter anderem ein Hackentor des jungen Can-Luca Groiß war dabei, andererseits haben die TSGV-Kicker bewiesen, dass sie durchaus kämpferisch dagegenhalten können und vor allem wollen.

Der kommende Gegner hat in dieser Saison, die nun zu einem Drittel absolviert ist, schon einige Male für Aufsehen gesorgt. Spektakulär, mit 5:0, siegte der FCE beispielsweise gegen den SV Waldhausen, unterlag dann aber wiederum Bad Boll (0:1) und Neuhausen (2:3) nacheinander. Zuletzt aber spielten sich die Eislinger mit zwei Siegen zurück in die Spur, die sie auf den dritten Platz vorschoben.

Nach wie vor ist die Konkurrenzsituation im Team der Waldstetter, dem aktuell Fünften, eine große. In dieser Woche wieder zurückgekehrt sind die beiden Routiniers Julius Bäumel und Jannik Kurfess, was die Situation für Krätschmer nicht einfacher werden lässt. „Wir hatten unter der Woche 18 Spieler im Training, die Jungs kennen die Situation. Bei dieser Qualität in der Breite kann sich also immer etwas in der Startelf verändern, auch nach Siegen oder guten Leistungen. Wir werden im Freitagstraining noch einmal genau hinschauen“, blickt Krätschmer voraus. Vielleicht ist dann auch Dominik Pfeifer dabei, der unter der Woche krank war. Ebenfalls mit einem grippalen Infekt ausgefallen ist Selim Yücel, beide Spieler sind für Sonntag somit fraglich.

Die Konstellation an der Spitze der Landesliga ist eine unglaublich spannende, die ersten fünf Mannschaften trennen vier Punkte voneinander – und mittendrin ist der TSGV Waldstetten. Krätschmer: „Wir freuen uns, dass wir wieder Teil eines Topspiels sind, freuen uns auf einen starken Gegner und dass wir uns mit diesem messen dürfen.“ Und die Zuschauerinnen und Zuschauer freuen sich, dass der TSGV weiterhin im oberen Drittel beheimatet ist.