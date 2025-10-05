"Wir freuen uns, dass wir Jena einen Punkt abknüpfen konnten"

Früher Rückstand gegen den Favoriten

Die Partie begann mit einem Rückschlag. Schon in der 22. Minute traf Nils Butzen für den Gast. Die Thüringer präsentierten sich in dieser Phase ballsicher und effektiv, während Luckenwalde Mühe hatte, ins Spiel zu finden. „In Halbzeit eins geht Jena nicht unverdient in Führung“, stellte Hendrik Brösel fest. Doch noch vor der Pause kippte die Partie durch eine Schlüsselszene.

Gelb-Rot verändert das Spiel

In der 39. Minute sah Patrick Weihrauch die Gelb-Rote Karte. Von da an veränderte sich die Statik der Begegnung deutlich. Jena musste fast eine Stunde in Unterzahl agieren, während Luckenwalde immer mehr die Initiative übernahm. „Nach einer Gelb-Roten Karte in der 39. Minute wird es dann ein komplett anderes Spiel“, erklärte Brösel. Der FSV hatte nun mehr Ballbesitz, suchte die Lücken, tat sich aber lange schwer, daraus zwingende Chancen zu kreieren.

Geduld und Durchhaltevermögen

Trotz der Überzahl blieb Jena gefährlich und verteidigte kompakt. Luckenwalde hielt dagegen, erhöhte den Druck und bewahrte zugleich defensive Stabilität. Brösel sagte: „In Hälfte zwei hatten wir natürlich viel Ballbesitz, konnten daraus aber zu wenig kreieren. Defensiv sind wir stabil geblieben.“ Die Zuschauer spürten, dass der Ausgleich möglich war, doch die Minuten vergingen ohne den erlösenden Treffer.

Merke sorgt für den späten Ausgleich

Erst in der 83. Minute fiel das umjubelte 1:1. Nach einem Angriff über die linke Seite landete der Ball im Strafraum, wo Remo Merke goldrichtig stand und ihn über die Linie drückte. Der Jubel im „Seele“ war grenzenlos, der Ausgleich der verdiente Lohn für den unermüdlichen Einsatz. Brösel zeigte sich erleichtert: „So war es dann diese eine Aktion nach einem Durchbruch über links, in der wir den Ball über die Linie drücken.“

Kollektive Stärke gegen den Spitzenreiter

Die Schlussphase war geprägt von Spannung, Kampf und Leidenschaft. Luckenwalde drängte auf den Siegtreffer, doch Jena verteidigte den Punkt mit all seiner Erfahrung. Am Ende stand ein 1:1, das für den FSV 63 mehr als nur ein Zähler war. „Wir nehmen den Punkt sehr gern mit und haben heute über weite Strecken auf Augenhöhe agiert“, fasste Brösel die Leistung zusammen.

Tabellarische Bedeutung

Durch das Unentschieden bleibt der FSV 63 Luckenwalde mit 19 Punkten aus elf Spielen im oberen Mittelfeld der Tabelle. Auf Rang sechs positioniert, steht Luckenwalde sehr gut da. Für Jena hingegen bedeutete das Remis ein kleiner Dämpfer im Titelrennen, wenngleich die Thüringer mit 26 Punkten nun auf Rang zwei stehen.

Blick nach vorn: Pokalaufgabe wartet

Nach diesem intensiven Ligaspiel richtet sich der Fokus bereits auf den Landespokal. Am kommenden Samstag tritt der FSV 63 Luckenwalde im Achtelfinale beim Brandenburgligisten Oranienburger FC Eintracht 1901 an. Dort gilt es, die Favoritenrolle anzunehmen und die nächste Runde zu erreichen.