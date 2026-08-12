"Wir freuen uns darauf, zuhause vor unseren eigenen Fans zu spielen"

Philipp Altmann ist seit dieser Saison der neue Kapitän beim FV Ravensburg – Foto: Claus G. Stoll

Nach dem 0:0 zum Saisonauftakt beim Bahlinger SC empfängt der FV Ravensburg am Samstag in der Oberliga den Türkischen SV Singen. Trainer Rahman Soyudogru fordert von seiner Mannschaft einen konzentrierten Beginn und warnt vor der Geschlossenheit des Gegners.

Für Soyudogru besitzt der erste Auftritt in der cteam Arena einen großen Stellenwert. „Das erste Heimspiel der Saison ist immer etwas Besonderes. Wir freuen uns darauf, wieder Zuhause vor unseren eigenen Fans zu spielen und wollen natürlich ein gutes Spiel zeigen.“

Nach dem Punktgewinn zum Auftakt in die neue Saison der Oberliga Baden-Württemberg steht für den FV Ravensburg das erste Heimspiel an. Am Samstag, 15. August, empfängt die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru um 15.30 Uhr den Türkischen SV Singen. Nach dem Unentschieden beim Bahlinger SC soll nun vor eigenem Publikum der erste Sieg der neuen Spielzeit folgen.

Die Ausgangslage ist nach dem ersten Spieltag klar: Ravensburg hat einen Punkt auf dem Konto und möchte diesen nun durch einen Erfolg gegen Singen veredeln. Für den Trainer kommt es vor allem darauf an, wie seine Mannschaft in die Begegnung findet. „Wir müssen von Beginn an konzentriert und aktiv auftreten. Wenn wir unsere spielerischen Qualitäten auf den Platz bringen und so wie in den letzten Spielen als Mannschaft auftreten, haben wir gute Chancen, als Sieger vom Platz zu gehen.“

Die Ravensburger treffen dabei auf einen Gegner, gegen den sie in der vergangenen Saison bereits erfolgreich waren. Das letzte Aufeinandertreffen entschied der FV auswärts mit 3:0 für sich. Am ersten Spieltag gab es für den Türkischen SV Singen einen 1:0-Sieg gegen Türkspor Neckarsulm.

Soyudogru erwartet kompakte Gäste

Der Trainer stellt seine Mannschaft auf einen Gegner ein, der vor allem über Einsatzbereitschaft kommen soll. „Sie versuchen, als Mannschaft kompakt zu verteidigen, und hauen sich in jeden Ball rein. Wir dürfen nicht überrascht sein und müssen auf jeden Fall dagegenhalten. Sie haben natürlich auch Spieler in der Offensive, die individuelle Qualität haben.“

Altmann erstmals als Kapitän im Heimspiel

Eine besondere Partie ist es auch für Philipp Altmann. Der 30 Jahre alte Abwehrspieler führt den FV Ravensburg in dieser Saison als Kapitän an und steht damit erstmals in einem Heimspiel in dieser neuen Funktion auf dem Platz. Altmann spielt bereits seit der Saison 2016/17, mit einer Unterbrechung von ungefähr zwei Jahren (FC Wil, Schweiz) für den FV. Nach Angaben der FuPa-Datenbank hat er bislang 222 Spiele für den FV Ravensburg bestritten und dabei sieben Tore erzielt.

Als Vize-Kapitän fungiert derzeit Daniele Gabrielle. Er vertritt den verletzten Felix Schäch.

Drei Langzeitverletzte fehlen

Die Voraussetzungen vor dem zweiten Spieltag beurteilt Soyudogru grundsätzlich positiv. „Personell sieht es gut aus. Wir können auf alle Spieler außer den Langzeitverletzten Nicolas Jann, Felix Schäch und Felix Wagner zurückgreifen.“

Entscheidung bei Seaton fällt kurzfristig

Noch offen ist allerdings, ob der zuletzt verpflichtete Michael Seaton bereits gegen Singen eine Option sein wird. Beim Angreifer hängt ein möglicher Einsatz von der noch ausstehenden Spielberechtigung ab. „Das wird kurzfristig entschieden. Wir schauen, ob es mit der Arbeitserlaubnis diese Woche noch klappt. Wir sind da dran und hoffen, dass er bis Samstag spielberechtigt ist.“