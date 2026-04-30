Matthias Hertweck, der Trainer des FC Bergalingen, schätzt die Chancen, noch ins Aufstiegsrennen eingreifen zu können, als gering ein. – Foto: Verein

In der Kreisliga A Ost scheint das Rennen um die beiden Aufstiegsplätze gelaufen. Auch Matthias Hertweck, der Trainer des Tabellendritten FC Bergalingen, sieht lediglich eine Minimalchance auf Rang zwei, lässt er im Spieltagtipp durchblicken.

Herr Hertweck, am Donnerstag geht es gegen den SV Rheintal, den direkten Tabellennachbarn. Das Hinspiel konnte Ihre Mannschaft mit 4:1 für sich entscheiden. Wie stark schätzen Sie den Gegner ein?

Matthias Hertweck: Es gibt gegen Rheintal immer spannende Duelle, die Qualität des Gegners schätze ich sehr hoch ein. Es waren stets etwas hitzige Duelle, in denen wir meist den Kürzeren gezogen haben – bis auf das Hinspiel, das ist für uns supergut gelaufen. Wir freuen uns auf ein Duell auf Augenhöhe. Die beiden Mannschaften haben die gleiche Punktezahl, wobei wir noch ein Spiel weniger haben. Es wird wahrscheinlich wieder aufregend. Wir sind aber gut vorbereitet, und das Spiel am Donnerstagabend wird Spaß machen – auch weil die Jungs dann ein langes Wochenende genießen können. Weiterlesen: Matthias Hertweck, FC Bergalingen: "Der zweite Platz ist noch möglich, die Chance aber sehr gering" (BZ-plus)