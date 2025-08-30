„Wir fokussieren uns komplett auf unser Spiel“

Trainer Fabio Fröchtenicht warnt vor einem intensiven Spiel: „Wir treffen auf einen guten Gegner, ich erwarte ein interessantes Spiel. Beide Teams sind noch ungeschlagen, daher wird es eine Frage der Konzentration und der richtigen Entscheidungen in entscheidenden Momenten.“

Personell muss Bergdörfer den Ausfall von Adrian Hobrecht verkraften, der sich eine Verletzung am vorderen Kreuzband zuzog. Fröchtenicht betont jedoch: „Das ist natürlich bitter, aber wir haben uns darauf eingestellt. Unser Fokus liegt auf dem Team, nicht auf Einzelspielern.“

Für die Gastgeber wird entscheidend sein, die Defensive stabil zu halten und gleichzeitig die Offensivchancen konsequent zu nutzen. „Wir gehen konzentriert und gut vorbereitet ins Spiel. Wichtig wird sein, die Spannung hochzuhalten und unser Spiel durchzuziehen,“ so der Trainer weiter.

Nörten-Hardenberg reist selbstbewusst an, will seine gute Frühform bestätigen und den Druck auf die Tabellenspitze aufrechterhalten. „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und dürfen uns von der Tabellenposition des Gegners nicht täuschen lassen,“ erklärt Fröchtenicht.

Das Duell verspricht ein intensives und umkämpftes Spiel zu werden, in dem Konzentration, Einsatzbereitschaft und Kaltschnäuzigkeit in entscheidenden Situationen den Ausschlag geben werden. Die Bergdörfer hoffen, die Punkte im Eichsfeld zu behalten und ihre bisher makellose Serie fortzusetzen.