Der TSV Holzheim hat sich in der Frauen-Bezirksliga Donau/Iller mit einer beeindruckenden Bilanz von zwölf Siegen und zwei Unentschiedendie Meisterschaft gesichert. Auf den Aufstieg in die Regionenliga verzichtet der Verein jedoch bewusst. Trainer Herbert Sandner blickt gegenüber FuPa auf die Erfolgssaison zurück – und auf die besonderen Rahmenbedingungen beim TSV.

Die Freude über den Titel ist groß – und verteilt sich in diesem Jahr auf mehrere Etappen. „Wir feiern momentan durch Urlaub und den letzten Spieltag in Etappen, dafür aber entsprechend!“, berichtet Trainer Herbert Sandner.

Feiern in Etappen

Bescheidenes Saisonziel

Mit dem Titelgewinn hatten selbst die Verantwortlichen nicht gerechnet. „Unser Saisonziel war nur, besser als letzte Saison abzuschneiden“, gibt Sandner offen zu. Dass daraus am Ende die Meisterschaft wurde, spricht umso mehr für die Entwicklung im Team.

Stabile Abwehr als Meisterschlüssel

Ausschlaggebend war für den Trainer vor allem die neue defensive Stabilität. „Die stabile Abwehr hat den Ausschlag gegeben“, so Sandner. „Unsere Offensivqualitäten waren ja schon da.“ Tatsächlich steht am Ende der Saison eine herausragende Bilanz: nur fünf Gegentore in 14 Spielen – mit Abstand die beste Defensive der Liga.

Stärken: Siehe Punkt 3

Auf die Frage nach weiteren Stärken des Teams verweist Sandner nochmals auf die zuvor genannte Entwicklung. Die Mischung aus defensiver Kompaktheit und bekannter Offensivstärke war also das Erfolgsrezept.

Keine Abschlussfahrt geplant

Eine gemeinsame Abschlussfahrt wird es diesmal nicht geben. „Nein“, lautet die klare Antwort des Trainers.

Kein Aufstieg in die Regionenliga

Trotz der sportlichen Qualifikation verzichtet der TSV Holzheim auf den Sprung in die nächsthöhere Spielklasse. „Unser Kader ist für die Regionenliga zu dünn“, erklärt Sandner. Die Priorität liegt auf einer nachhaltigen Entwicklung, die in der Bezirksliga aktuell besser abgesichert ist.

Trainerwechsel zur neuen Saison

Zur neuen Spielzeit wird es zudem einen Wechsel auf der Trainerbank geben. „Kann ich nicht mehr beantworten, da für die neue Saison ein neuer Trainer kommt“, sagt Sandner zu den Kaderplanungen für die kommende Saison.

Dominante Saison

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Ungeschlagen mit zwölf Siegen und zwei Remis, 59:5 Tore – und damit sechs Punkte Vorsprung auf die SG Bellenberg/Ludwigsfeld II. Der TSV Holzheim war in dieser Spielzeit das Maß aller Dinge.