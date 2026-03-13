"Wir fahren ohne Druck hin und haben nichts zu verlieren"

Vichttal möchte nach dem beeindruckenden Kantersieg in Düren nachlegen – Foto: Ayhan Gündüz

Am kommenden Spieltag der Mittelrheinliga trifft der VfL Vichttal auf den FC Pesch. Die Rollen scheinen klar verteilt: Während Vichttal nach einem Kantersieg weiter oben angreifen will, kämpft Pesch weiterhin um jeden Punkt und will das Maximum aus den verbleibenden Spielen in der Mittelrheinliga rausholen. Der Abstieg in die Landesliga ist vermutlich nicht mehr zu verhindern.

Entsprechend hoch sind nun die Erwartungen rund um den Dörenberg. Co-Trainer Sanjin Talic warnt jedoch vor Übermut: „Der hohe Sieg in Düren schraubt die Erwartungshaltung nach oben und die meisten werden entsprechend am Sonntag einen torreichen Sieg erwarten. Die Gefahr ist aber groß, dass man den Tabellenletzten mit weniger Fokus und schneller Ungeduld stark macht.“

Der VfL Vichttal setzte am vergangenen Spieltag ein echtes Statement. Beim ebenfalls formstarken 1. FC Düren feierte die Mannschaft einen beeindruckenden 6:0-Auswärtssieg. Mit diesem Erfolg bleibt Vichttal auf Rang drei und hält den Abstand auf Spitzenreiter SV Bergisch Gladbach 09 bei fünf Punkten.

Personell gibt es zudem positive Nachrichten für die Gastgeber. Mit Sinan Ak, Yassine Ali Gnondi und Benyamin Malekzadeh kehren drei Spieler in den Kader zurück, was den Konkurrenzkampf im Training zusätzlich belebt hat.

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr VfL Vichttal VfL Vichttal FC Pesch Pesch 15:30 PUSH

Pesch mit Rücken zur Wand

Beim FC Pesch sieht die Lage deutlich schwieriger aus. Nach der deutlichen 0:5-Niederlage gegen die Sportfreunde Düren bleibt das Team im Tabellenkeller unter Druck.

Trainer Ali Meybodi sprach nach der Partie davon, dass man „im Grunde eingleisig planen könne“. Dennoch zeigte die Mannschaft in den ersten beiden Rückrundenspielen zumindest phasenweise ordentliche Ansätze. Die Chancenverwertung ist und bleibt aber ein großes Problem.

Meybodi: „Brutal schwierige Aufgabe“

Auch vor der Partie in Vichttal macht sich Meybodi nichts vor:

„Das Spiel in Vichttal ist eine brutal schwierige Aufgabe. Vichttal ist ein Top-Team und auf allen Positionen gut besetzt, insbesondere in der Offensive.“

Sein Team wolle dennoch versuchen, dem Favoriten Paroli zu bieten:

„Wir müssen gucken, dass wir dem Gegner das Leben schwer machen. Wir fahren ohne Druck hin und haben an diesem Tag nichts zu verlieren.“

Ein Schlüssel könnte dabei die Effizienz vor dem Tor sein:

„Unsere Torausbeute war zuletzt desolat. Wir hatten in jedem Spiel mehrere klare Torchancen, die wir anfangen müssen zu nutzen. Wir werden auch diesmal zweifelsohne Chancen bekommen, weil die Qualität einfach da ist.“

Die Ausgangslage ist damit klar: Hier der formstarke Tabellen­dritte, der den Druck auf die Spitze aufrechterhalten will. Dort das Schlusslicht, das im Abstiegskampf dringend mal wieder ein Erfolgserlebnis braucht.