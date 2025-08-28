"Wir fahren nicht nach Wismar, um uns nur die Stadt anzuschauen"

Respekt vor dem Gegner

„Wir wissen, dass wir jetzt am Samstag in Wismar vor einer sehr, sehr schwierigen Aufgabe stehen. Ich denke, die Favoritenrolle ist da ganz klar“, sagt Hetzel. Die Hanseaten haben sich im Sommer gezielt verstärkt und sind mit zwei Siegen und einer knappen Niederlage stark in die Saison gestartet. Selbst bei der unglücklichen Pleite gegen Lichtenberg 47 habe Wismar gezeigt, wie gefährlich es auftreten kann. „Wir treffen auf einen körperlich, aber auch sehr spielstarken Gegner aus Wismar, der sich im Sommer gut verstärkt hat und bisher sehr gute Ergebnisse erzielt hat. Auch in der unglücklichen Niederlage gegen Lichtenberg 47 haben sie sich sehr stark präsentiert.“

Rückenwind aus Pokal und Liga

Die SG Union selbst reist mit zwei klaren Erfolgserlebnissen im Gepäck nach Mecklenburg-Vorpommern. Der 3:1-Sieg im Landespokal gegen den MSV Neuruppin war der erste Schritt aus der frühen Ergebniskrise, der 5:0-Heimerfolg gegen Viktoria Berlin der zweite. „Wir kommen mit Rückenwind, mit Selbstvertrauen und mit einer richtig guten Stimmung im Team“, erklärt Hetzel. In einer intensiven Trainingswoche habe die Mannschaft konzentriert gearbeitet, um auch auswärts bestehen zu können.

Breiterer Kader bringt Optionen

Ein weiterer Grund für Optimismus: Die Personalsituation entspannt sich langsam. „Zudem sind wir sehr froh, dass jetzt der eine oder andere Spieler nach Verletzungen oder urlaubsbedingt zurückkehrt. Damit können wir mit einer schlagfertigen Truppe Richtung Wismar fahren“, betont der Trainer. Nach Wochen mit engen personellen Möglichkeiten stehen ihm nun wieder mehr Optionen für die Startelf und Bank zur Verfügung.

Selbstvertrauen durch den ersten Saisonsieg

Der Auftritt gegen Viktoria Berlin war für die SG Union mehr als nur ein Sieg. Vor heimischem Publikum präsentierte sich die Mannschaft zielstrebig und defensiv stabil. Michel Sobek eröffnete den Torreigen in der 28. Minute, Irfan Brando erhöhte mit einem Doppelpack, bevor Luca-René Heinrich und Simo Collins das Ergebnis auf 5:0 schraubten. Vor allem die Art und Weise, wie der Matchplan umgesetzt wurde, überzeugte. „Wir fahren nicht nach Wismar, um uns nur die Stadt anzuschauen, sondern um auch etwas mit nach Hause zu nehmen“, so Hetzel entschlossen.

Blick auf die Tabelle

Klosterfelde steht nach drei Spielen mit drei Punkten und einem Torverhältnis von 6:4 auf Rang elf. Damit liegt der Aufsteiger aktuell im Mittelfeld, punktgleich mit Aufsteiger Croatia Berlin. Anker Wismar rangiert auf Platz vier mit sechs Zählern und einem Torverhältnis von 7:3. An der Tabellenspitze stehen Tennis Borussia Berlin und der SV Lichtenberg 47, die jeweils mit makellosen neun Punkten in die Saison gestartet sind.

Alles geben für den nächsten Schritt

Das Ziel für Samstag ist klar: Union will die Euphorie aus den vergangenen Spielen nutzen und in Wismar mutig auftreten. „Wir wissen um unsere Stärken und werden alles raushauen, um etwas Zählbares aus Wismar mitzunehmen“, sagt Hetzel. Dass der Gegner körperlich robust und spielerisch stark ist, weiß die Mannschaft – umso wichtiger wird es sein, mit Leidenschaft, Disziplin und taktischer Cleverness dagegenzuhalten.

Vorfreude auf das Auswärtsspiel

Der Ausflug an die Ostsee wird für Union nicht nur sportlich, sondern auch emotional ein Highlight. „Wir freuen uns sehr auf das Spiel“, sagt Hetzel. Die Mannschaft will zeigen, dass sie auch auswärts in der Oberliga bestehen kann – und dass der deutliche Heimsieg gegen Viktoria kein einmaliges Ausrufezeichen war.

Selbstbewusst nach Wismar

Der klare Sieg gegen Viktoria Berlin und der Pokalerfolg in Neuruppin haben das Selbstverständnis des Teams gestärkt. Die SG Union fährt mit breiter Brust nach Wismar – entschlossen, auch dort Akzente zu setzen. Der Matchplan steht, die Stimmung im Team ist hervorragend, und die Ausgangslage ist klar: Klosterfelde will sich für den Aufwand belohnen und aus Wismar nicht mit leeren Händen zurückkehren.