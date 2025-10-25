Doch viel schwerer als die tabellarische Situation wiegt für die Gäste die dramatische Personallage. „Ich habe mittlerweile acht Langzeitverletzte, dazu kommen mehrere kurzfristige Ausfälle und zwei Gelbsperren – Stand jetzt habe ich neun einsatzfähige Spieler“, schildert Gos die Situation offen. „Wir bekommen zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft, sodass wir genau elf sind. Mehr geht nicht.“

Trotz dieser widrigen Umstände will Wendessen sich im Auswärtsspiel nicht kampflos ergeben. „Wir fahren nicht hin, um Schadensbegrenzung zu betreiben, sondern wir werden alles reinhauen, was wir haben, und dann schauen wir, was möglich ist“, betont der Coach.

Der SC Gitter geht als klarer Favorit in die Partie. Das Team hat bislang 37 Tore erzielt – die zweitbeste Offensive der Liga – und zuletzt mit einem 6:1-Sieg gegen Salzdahlum seine Stärke eindrucksvoll unterstrichen. Für Gos steht deshalb fest: „Es wird eine absolute Herkulesaufgabe für uns, da irgendwie zu bestehen. Aber wir wissen, was auf uns zukommt.“

Auch wenn die Erwartungen angesichts der personellen Notlage gering sind, will Wendessen die Herausforderung annehmen. „Ich bin seit 30 Jahren im Fußball, aber so eine Situation habe ich noch nie erlebt“, sagt Gos. „Wir werden versuchen, das Beste daraus zu machen.“

Der SC Gitter hingegen möchte mit einem weiteren Sieg seine Position im Spitzenfeld festigen und den Druck auf Tabellenführer MTV Wolfenbüttel II hochhalten. Für Wendessen zählt an diesem Sonntag vor allem eines: Zusammenhalt, Einsatz – und vielleicht ein kleines Fußballwunder.