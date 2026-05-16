– Foto: Philipp Reichelt

Trainer Tobias Faust spricht vor der Partie von einer besonderen Herausforderung: „Mit SG 74 erwartet uns am Samstag natürlich ein absolutes Top-Team der Liga.“ Der Tabellenführer spiele „die gesamte Saison über einen richtig guten Fußball“ und stehe „vollkommen zurecht dort oben“.

Am 32. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 2 sind die Sportfreunde Anderten bei der SG 74 Hannover gefordert. Während SG 74 mit 66 Punkten weiter um die Meisterschaft kämpft, steckt Anderten mit 34 Zählern weiterhin im unteren Tabellenmittelfeld. Die Ausgangslage scheint klar verteilt – kampflos will sich Anderten jedoch nicht geschlagen geben.

Trotzdem sieht Faust Anknüpfungspunkte aus dem Hinspiel: „Da wäre durchaus etwas drin gewesen, wir haben uns für den großen Aufwand am Ende aber leider nicht belohnt.“ SG 74 habe die Partie letztlich „sehr souverän heruntergespielt“.

Für Anderten werde es deshalb entscheidend sein, die Grundtugenden auf den Platz zu bringen. „Für uns wird es am Samstag wichtig sein, alles auf den Platz zu bringen, was wir haben – Laufbereitschaft, Physis, Einsatz und Mentalität.“ Nur dann könne seine Mannschaft gegen einen solchen Gegner bestehen: „Nur wenn wir in allen Bereichen an unsere Grenzen gehen, können wir dort etwas mitnehmen.“

Trotz der Favoritenrolle der Gastgeber formuliert Faust die Zielsetzung klar: „Wir fahren nicht dorthin, um uns zu ergeben.“ Im engen Tabellenkeller zähle weiterhin jeder Punkt: „Wir wollen Punkte mitnehmen, weil im Abstiegskampf jeder Zähler enorm wichtig ist.“

Mit Blick auf die Schlussphase der Saison betont Faust zudem die Bedeutung der verbleibenden Spiele: „Wir befinden uns auf der Zielgeraden der Saison und am Ende entscheiden oft Kleinigkeiten.“ Entsprechend selbstbewusst reist Anderten nach Hannover: „Deshalb wollen wir auch gegen SG 74 etwas Zählbares holen und freuen uns auf das Spiel am Samstag.“