„Wir fahren nach Vorsfelde, um die drei Punkte mitzunehmen“

Zum Start in die neue Saison der Bezirksliga Braunschweig 1 trifft der TSV Ehmen am Sonntag (15.00 Uhr) auswärts auf die Reserve des SSV Vorsfelde. Beide Teams gehen mit unterschiedlichen Vorzeichen in die Partie – während Vorsfelde II in der Vorsaison den dritten Platz belegte, lauerte der TSV sechs Punkte dahinter auf Platz sechs.

Die Ausgangslage ist klar: Beide Mannschaften gehörten in der Vorsaison zum erweiterten Favoritenkreis und beendeten die Spielzeit in den oberen Rängen; das direkte Duell wird deshalb bereits vor dem ersten Ballkontakt als Leistungstest gewertet.

Trainer Toni Renelli vom TSV Ehmen betont vor der Abreise nach Vorsfelde die Erwartungshaltung seines Teams: „Freuen uns das es endlich wieder los geht und dann gleich gegen eine spitzen Mannschaft“. Er verweist zugleich auf die Stärken des Gegners: „Wir wissen um die Stärken von vorsfelde ,junges hungriges Team und mit einer guten spielanlage“. Abschließend benennt er die sportliche Zielsetzung für die Partie: „Wollen mutig sowie geduldig sein,und fahren nach vorsfelde um die 3 Punkte mitzunehmen…“

Sportlich ist das Aufeinandertreffen für beide Seiten von Bedeutung: Ein erfolgreicher Saisonstart würde Stimmung und Selbstvertrauen geben, ein Fehlstart könnte früh Druck erzeugen. Beobachter erwarten eine Partie, die von taktischer Disziplin und hoher Intensität geprägt sein dürfte.