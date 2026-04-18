„Wir fahren nach Üfingen, um zu gewinnen“

– Foto: SV Wendessen Instagram

Am 24. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 3 treffen mit dem TSV Üfingen und dem SV Wendessen zwei direkte Tabellennachbarn aufeinander. Nur ein Punkt trennt die Teams, entsprechend hoch ist die Brisanz vor dem Duell am Sonntag

Der TSV Üfingen rangiert mit 36 Punkten aus 23 Spielen auf Platz vier (10-6-7, 62:43 Tore), dicht gefolgt vom punktgleichen FC Viktoria Thiede. Direkt dahinter lauert der SV Wendessen mit 35 Punkten (11-2-10, 49:44 Tore). Ein Sieg der Gäste würde die Tabelle unmittelbar verschieben – genau das hat Wendessens Trainer Pascal Gos im Blick.

„Klar ist aber auch, dass wir nicht nach Üfingen fahren, um uns die Zeit zu vertreiben, sondern wir fahren nach Üfingen, um Punkte mitzunehmen.“ Die Zielsetzung ist unmissverständlich formuliert. Und sie ist eingebettet in eine klare strategische Ausgangslage: „Wenn man sich die momentane Tabelle anguckt, dann gewinnen wir Sonntag gegen Üfingen, dann ziehen wir an Üfingen vorbei, sind mindestens Fünfter, patzt Thiede, sogar Vierter.“

Doch Gos weiß auch um die Risiken. „Auf der anderen Seite verlieren wir das Spiel, geht es auch wieder schnell Richtung nach unten. Deswegen, wir haben mehr Bock nach oben zu klettern, als nach unten zu fallen.“

Die jüngsten Ergebnisse unterstreichen die Spannung: Während der SV Wendessen zuletzt ein spektakuläres 4:3 gegen den VfL/TSKV Oker feierte, mit Toren von Winter (33., 47.), Gos (37.) und Fakhreldine (45.), kam der TSV Üfingen gegen den FC Viktoria Thiede nicht über ein 1:1 hinaus (Drabon glich nach frühem Rückstand aus).

Auch das Hinspiel liefert reichlich Stoff für Emotionen. Beim 5:4-Erfolg des SV Wendessen entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit mehrfachen Führungswechseln. Wylensek brachte Üfingen früh mit einem Doppelpack (9., 12.) in Front, Grabowski glich schnell aus (18., 23.), bevor Gos (36., 66.) und Kerler (90.) das Spiel letztlich entschieden. Dazwischen trafen Richter (54.) und Drabon (88.) für Üfingen.

Trotzdem richtet sich der Blick von Gos weniger auf individuelle Qualität als auf mannschaftliche Geschlossenheit beim Gegner. „Mit Üfingen wartet jetzt ein Gegner auf uns, der weniger individuelle Qualität hat als zum Beispiel Oker oder auch als viele andere Truppen in dieser Liga.“ Doch er relativiert sofort: „Nichtsdestotrotz steht Üfingen auf Platz vier und das mit Sicherheit auch zu Recht.“

Die Begründung liefert er gleich mit: „Die Üfinger Truppe ist durch und durch ein Team. Da weißt du ganz genau, da fightet jeder für jeden, da wird sich nicht doof angegangen, da strebt man zueinander, auch wenn es mal schlechter läuft.“ Für Gos ist genau das der Schlüssel: „Und genau das ist ja auch ein Teil des Erfolgsrezepts.“

Taktisch erwartet der Wendessener Trainer eine klare Ausrichtung: „Üfingen wird auch mit Sicherheit wieder sehr körperbetont spielen auf deren kleinen Platz. Ich kann mir vorstellen, dass sie viel mit langen Bällen agieren werden und ihre körperliche Robustheit in den ersten und zweiten Bällen einsetzen werden.“

Die Antwort darauf ist ebenso klar formuliert: „Ja, und da müssen wir gegenhalten, ganz klar.“