„Wir fahren nach Isenbüttel, um auf Sieg zu spielen“

Trainer Patrick Klein ordnet die kommenden Wochen klar ein: „Jetzt kommen die ganzen Top-Gegner, die ganzen Top-Spiele.“ Und weiter: „Danach geht es gegen Ehmen, danach gegen den Tabellenführer Hillerse und am Ende gegen Lupo II, dementsprechend absolute Top-Gegner.“

Der Auftakt dieser Serie hat es in sich. Zwar gewann Vorsfelde das Hinspiel deutlich mit 5:0, doch Klein erwartet ein anderes Bild: „Ich glaube, dass Isenbüttel etwas wieder gut zu machen hat.“

Die Motivation beim Gegner sei hoch. „Die werden, glaube ich, hoch motiviert sein. Die pochen auf eine Revanche.“ Für Klein ist klar: „Das muss uns bewusst sein, dass das ein ganz, ganz anderes Spiel sehr wahrscheinlich werden wird als das Hinspiel.“

Zusätzliche Brisanz bringt die jüngste Niederlage der Gastgeber mit sich. Isenbüttel verlor zuletzt 2:3 beim WSV Wendschott und steht unter Druck. „Umso mehr brauchen die die nächsten drei Punkte.“

Klein stellt sich auf Widerstand ein: „Wir werden da definitiv auf einen Gegner treffen, der uns alles abverlangen wird und uns auf jeden Fall ärgern will.“

Doch auch sein eigenes Team geht selbstbewusst in die Partie. Nach dem 3:1-Erfolg gegen TSV Hehlingen ist die Richtung klar. „Unsere Jungs sind heiß. Die haben Bock. Die wollen, dass die Serie weitergeht.“

Die Zielsetzung ist eindeutig formuliert: „Wir fahren nach Isenbüttel, um definitiv auf Sieg zu spielen. Nichts anderes.“

Ein Topspiel zum Auftakt der „Crunch Time“ für SSV Vorsfelde II.