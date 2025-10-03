"Wir fahren nach Esens mit dem klaren Ziel, drei Punkte mitzunehmen"

„Auch wenn wir in der Tabelle deutlich vor Esens stehen, erwarten wir ein schwieriges Spiel. Sie haben zuhause genauso viele Punkte geholt wie wir auswärts. Zudem haben wir schon gegen Brake und Voxtrup gesehen, dass es auswärts gegen Aufsteiger alles andere als einfach ist.“

Esens liegt aktuell mit neun Punkten auf Rang 13, während Schüttorf auf dem dritten Platz steht und vier der letzten fünf Spiele siegreich gestalten konnte. Außerdem gab es in der Saison 23/24 die letzten Duelle gegen Esens. Auch hier ging Schüttorf zwei Mal als Gewinner vom Feld.

Trotz dieser Warnung ist die Marschroute für die Gäste klar: „Trotzdem fahren wir nach Esens mit dem klaren Ziel, drei Punkte mitzunehmen.“

Personell muss der FCS allerdings auf zwei Spieler verzichten. „Der Kader sieht ähnlich aus wie in der letzten Woche. Verzichten müssen wir jedoch auf Jonas Lübben und Lukas Temmen, dafür könnten Steffen Kronemeyer und Luis Haack zurückkehren.“

In der Vorwoche konnte Schüttorf die Patzer der Konkurrenz ausnutzen und noch dichter an die Tabellenspitze heranrücken. Diese Leistung soll am Sonntag bestätigt werden. Anpfiff ist dann um 14.00 Uhr beim Aufsteiger.