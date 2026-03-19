– Foto: Lenn Lübbers

Die Vorzeichen könnten widersprüchlicher kaum sein: Während der VfL Weiße Elf Nordhorn als Spitzenteam zum SV Langen reist, zwingt eine angespannte Personalsituation Trainer Frank Westerink zu Improvisation. Vor dem Duell beim Tabellenneunten steht weniger der Gegner im Fokus – sondern vielmehr die Frage, welche Elf überhaupt auf dem Platz stehen kann.

Die Liste der Ausfälle bei der Weißen Elf ist lang – und trifft vor allem die Defensive ins Mark. Mit Krieger und Lammers fällt die etatmäßige Innenverteidigung aufgrund muskulärer Probleme aus, auch Ersatzmann Justin Löffler steht urlaubsbedingt nicht zur Verfügung. Zusätzlich fehlt mit Außenverteidiger Max Weyring eine weitere Option aus beruflichen Gründen.

Hinzu kommen weitere Ausfälle: Paul Wolbert (Blinddarm) und Tiago Bonacho (Urlaub) stehen ebenfalls nicht zur Verfügung.

Damit ist klar: Die Defensive muss komplett neu formiert werden.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer zeigt sich hingegen bei Pascal Rode, der wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist und nur noch geringe Probleme mit seinem Sprunggelenk hat. Ob Simon Többen rechtzeitig fit wird, ist noch offen – eine Entscheidung über eine mögliche Kaderrolle dürfte kurzfristig fallen.

Trainer Frank Westerink beschreibt die Lage klar:

„Wir fahren mit erheblichen Aufstellungsproblemen nach Langen. Während die etatmäßige Innenverteidigung, Krieger und Lammers, muskuläre Probleme hat und der Ersatz, Justin Löffler, im verdienten Urlaub verweilt, müssen wir unsere Kette komplett neu formieren. Da Außenverteidiger Max Weyring auch noch beruflich verhindert ist.“

„Weitere Ausfälle sind Paul Wolbert (Blinddarm) und Tiago Bonacho (Urlaub).“

Fokus auf das Eigene

Angesichts der angespannten Personallage richtet sich der Blick der Gäste zwangsläufig nach innen. Eine gezielte Vorbereitung auf den Gegner rückt in den Hintergrund – stattdessen geht es darum, die eigene Stabilität zu finden.

„Somit können und müssen wir uns für morgen nicht auf den Gegner konzentrieren, sondern ausschließlich auf uns.“

Tabellarische Ausgangslage

Trotz der Probleme reist die Weiße Elf als klar besser platziertes Team an. Mit 35 Punkten aus 18 Spielen steht Nordhorn auf Rang fünf und gehört zum erweiterten Kreis der Spitzenteams. Der SV Langen rangiert mit 27 Punkten aus 20 Spielen auf Platz neun im Tabellenmittelfeld.

Doch die Tabelle spiegelt die aktuelle Ausgangslage nur bedingt wider. Während Nordhorn nominell favorisiert ist, sprechen die personellen Engpässe für eine deutlich offenere Partie.

Zielsetzung

Trotz aller Widrigkeiten formuliert Westerink eine klare Erwartung an sein Team:

„Bedingt durch die Vielzahl an Ausfällen, wollen wir auf jeden Fall etwas Zählbares erarbeiten und mit nach Hause bringen.“

Die Partie in Langen wird für die Weiße Elf zur Charakterprobe. Zwischen Anspruch und Realität klafft aktuell eine Lücke – geschlossen werden kann sie nur über Einsatz, Disziplin und mannschaftliche Geschlossenheit. Gegen einen unbequemen Gegner aus dem Tabellenmittelfeld wird genau das entscheidend sein.