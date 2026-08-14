„Wir fahren mit dem klaren Ziel, auswärts zu gewinnen“

– Foto: SG Bergdörfer

Der Saisonauftakt hat beiden Mannschaften noch keinen Sieg beschert. SG Niedernjesa erkämpfte sich am vergangenen Sonntag beim VfL Olympia Duderstadt 08 ein 1:1. SG Bergdörfer musste sich bereits am Samstag SC Hainberg in einer torreichen Partie mit 3:4 geschlagen geben. Damit bietet sich beiden Teams am zweiten Spieltag die Gelegenheit, erstmals drei Punkte einzufahren.

Für Christian Nitsche, Trainer der SG Niedernjesa, wartet dabei ein ambitionierter Gegner. Bergdörfer habe sich „im Sommer insgesamt gut verstärkt“, insbesondere offensiv und über die Flügel sei die Mannschaft gefährlich. Hinzu kommt der Erfolg im Pokal, den Nitsche als weiteren Faktor nennt. Bergdörfer komme „sicherlich auch mit einem gesunden Selbstvertrauen auf den Herbert-Wienecke-Sportplatz“.

Gleichzeitig sieht der Trainer seine eigene Mannschaft keineswegs ausschließlich in der Defensive. Niedernjesa verfüge offensiv über genügend Qualität, um selbst für Gefahr zu sorgen. „Offensiv sind wir immer für das ein oder andere Tor gut und haben durchaus Qualität, die auch von der SG erstmal souverän wegverteidigt werden muss“, erklärt Nitsche.

Auf die Stärke des Gegners will Niedernjesa mit einer klaren defensiven Ausrichtung reagieren. „Wir werden defensiv engagiert und diszipliniert auftreten und kompakt verteidigen müssen, um das Spiel über weite Strecken offen zu halten“, sagt Nitsche. Gegen die offensiven Qualitäten der Gäste wird es aus seiner Sicht darauf ankommen, die Räume möglichst konsequent zu schließen.

Personell hat sich die Situation bei Niedernjesa mit dem Ende der Sommerferien verbessert. Mit Ausnahme von Kapitän Lösekrug, dessen Einsatz eingeschränkt ist, sowie den angeschlagenen Mattern und Schneemann steht laut Nitsche der gesamte Kader zur Verfügung. Damit kann der Trainer auf eine breite personelle Grundlage zurückgreifen.

Auf Seiten der SG Bergdörfer ist die Zielsetzung für die Partie eindeutig. „Wir fahren nach Niedernjesa mit dem klaren Ziel, auswärts zu gewinnen und die ersten Punkte zu holen“, sagt Trainer Fabio Fröchtenicht. Nach der Auftaktniederlage gegen SC Hainberg soll nun der erste Sieg in der Liga folgen.

Den Rückenwind dafür will Bergdörfer aus dem Pokal mitnehmen. Am Mittwoch setzte sich die Mannschaft gegen Eintracht Northeim durch und zog wie bereits im vergangenen Jahr gegen den Landesligisten in die nächste Runde ein. Besonders bemerkenswert war dabei der Spielverlauf: Bergdörfer erzielte in Unterzahl noch den Ausgleich und setzte sich anschließend im Elfmeterschießen durch.

Fröchtenicht sieht darin nicht nur ein erfolgreiches Pokalergebnis, sondern auch einen Beleg für die Mentalität seiner Mannschaft. Der Auftritt sei insgesamt „sehr gut“ gewesen, dazu habe die Mannschaft in Unterzahl den Ausgleich geschafft und anschließend das Elfmeterschießen gewonnen. „Aus dem Pokalspiel gegen Eintracht Northeim wollen wir den Schwung und die positive Energie mitnehmen“, sagt der Trainer.

Die Fehler aus dem ersten Ligaspiel sollen sich dabei nicht wiederholen. Gegen SC Hainberg kassierte Bergdörfer vier Gegentore und verlor knapp mit 3:4. Fröchtenicht führt das auch auf „zu viele individuelle Fehler“ zurück. Diese wolle die Mannschaft nun „durch mehr Konzentration, Klarheit und Konsequenz“ vermeiden.

„Uns erwartet sicherlich kein einfaches Spiel“, sagt Fröchtenicht. Für ihn wird deshalb nicht allein die spielerische Qualität entscheidend sein, sondern vor allem die Haltung seiner Mannschaft. „Entscheidend wird sein, dass wir gierig auf die ersten Punkte sind und diese Überzeugung von der ersten Minute an auf den Platz bringen.“

Am Sonntag um 15 Uhr auf dem Herbert-Wienecke-Sportplatz wird sich zeigen, welche Mannschaft ihre Ausgangslage besser nutzen kann. Niedernjesa will den Gegner mit Disziplin und Kompaktheit vor Probleme stellen. Bergdörfer reist dagegen mit dem klar formulierten Anspruch an, den Pokalschwung mitzunehmen und die ersten Punkte zu holen.