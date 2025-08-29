– Foto: Steffi Rathje

"Wir fahren da nicht hin, um Delmenhorst anzugucken" Aufsteiger aus Wolfenbüttel reist zum Tabellenführer – Dogan sieht Atlas als „Top-Favoriten auf den Titel"

Das erste richtige Ausrufezeichen dieser Oberliga-Saison könnte am Samstagabend gesetzt werden. Ab 18 Uhr trifft der ambitionierte Aufsteiger MTV Wolfenbüttel auf den noch makellosen Tabellenführer SV Atlas Delmenhorst – und geht dabei als Außenseiter ins Rennen. Für Trainer Deniz Dogan ist Atlas aktuell schlicht „die Mannschaft der Stunde“.

Mit drei Siegen aus drei Spielen, darunter ein deutliches 4:0 gegen Eintracht Braunschweig II, hat Delmenhorst seine Titelambitionen untermauert. Besonders die Offensive um Steffen Rohwedder (bereits drei Saisontore) und Tobias Fagerström macht derzeit den Unterschied. „Sie spielen sehr intensiv, sehr robust, sehr zielstrebig“, sagt Dogan über den Gegner. „Das ist ein erfahrenes Team, das taktisch reif agiert und mit großer Wucht kommt.“ Entsprechend realistisch geht man in Wolfenbüttel an die Aufgabe heran – verstecken will sich dort aber niemand. „Wir fahren da nicht hin, um uns Delmenhorst anzugucken, sondern wollen Paroli bieten und unser Spiel machen.“

Dass es dazu einige Anpassungen braucht, weiß auch Dogan. Besonders die hohe Pressinglinie des Gegners und das aggressive Spiel gegen den Ball stellen den MTV vor eine echte Reifeprüfung. „Da geht es darum, stressresistent zu sein – und dann vielleicht auch, mit ein bisschen Glück, etwas mitzunehmen.“ Nach dem 1:1 gegen Lüneburg rangiert der MTV mit sieben Punkten aus drei Spielen aktuell auf Rang vier – punktgleich mit Wilhelmshaven und mit nur drei Toren weniger als Delmenhorst.