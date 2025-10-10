„Wir fahren da nicht entspannt hin“: Dornach bei heimstarken Murnauern

Trainer Sebastian Wastl sieht sein Team nach dem Sieg gegen Garmisch-Partenkirchen gut vorbereitet auf das schwere Auswärtsspiel.

Drei Spiele noch, und dann ist die Hinrunde in der ersten Landesliga-Saison der Fußballer des SV Dornach schon wieder Geschichte. „Das ging jetzt wirklich schnell, aber es ist ja auch richtig viel passiert!“, schaut Sebastian Wastl dieser Tage einigermaßen ungläubig auf den Kalender. Dornachs Trainer ist froh, dass seine Mannschaft beim 4:2 gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen den Bock umgestoßen hat und nach acht sieglosen Spielen mal wieder gewann. Fest steht aber ebenfalls: Ausruhen gibt’s nicht, Weitermachen ist angesagt.

„Die Jungs haben sehr gut trainiert, wir haben am Spielaufbau, an den Umschaltaktionen und am Abschluss gearbeitet“, sagt Wastl vor dem anstehenden Auswärtsspiel beim TSV Murnau (Samstag, 16 Uhr). Der Tabellenfünfte ist in dieser Saison daheim noch ungeschlagen und spielt erfrischend offensiv. Es sei allen klar, dass da eine Herausforderung warte, weil Murnau eine spielfreudige junge Mannschaft habe, die gerne weit vorne attackiere, sagt Wastl: „Wir fahren da nicht entspannt hin, aber mit einem deutlich besseren Gefühl als wir es noch vor ein paar Wochen hatten.“

Das liegt zum einen daran, dass die Mannschaft zuletzt wieder deutlich präsenter war auf dem Platz, die Spieler in wichtigen Situationen die entscheidenden Meter machten und das Team auch Rückschläge wie den zwischenzeitlichen Garmischer 2:2-Ausgleich wegsteckte. Das liegt zum anderen daran, dass sich dem Trainerteam Sebastian Wastl/Manuel Ring wieder mehr personelle Optionen bieten.

Am Samstag fehlen neben dem noch Rot-gesperrte Keeper Leon Cuni auch der privat verhinderte Markus Hanusch und Fabian Aicher, der sich in der Vorbereitung aufs Garmisch-Spiel verletzt hatte. Für Hanusch rückt vermutlich Maurice Albers in die Viererkette. Außerdem ist Simon Kampmann wieder fit für längere Einsatzzeiten, und auch Vizekapitän Manuel Wagatha steht nach einem Test in der Zweiten Mannschaft vor einem Comeback.

Sebastian Wastl ist guter Dinge: „Die Einstellung stimmt, und wir haben die Intensität hochgehalten. Die Mannschaft muss einfach Spaß daran haben, immer wieder aufs Neue ans Limit zu gehen.“ (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Bertic – Buck, Albers, Mrowczynski, Hamdard – Rexhaj, Mandler, Partenfelder – Ring – Bozoglu, Scholz