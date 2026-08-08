„Wir fahren da mit breiter Brust hin“

– Foto: VfL Wahrenholz Instagram

Zum Auftakt der Bezirksliga Braunschweig 4 empfängt die SV Gifhorn am Sonntag den VfL Wahrenholz. Während Gifhorn nach dem 4:2-Pokalerfolg gegen den Ligakonkurrenten TSV Ehmen und dem Turniersieg in Wilsche mit wachsendem Selbstvertrauen in die Saison geht, kommt Wahrenholz nach einer guten Vorbereitung und einem 2:0-Erfolg gegen den kommenden Gegner beim Kühl Cup ebenfalls mit breiter Brust zum Saisonstart.

Gifhorn hat bereits ein Pflichtspiel absolviert und dabei den Pokalauftakt gegen Ehmen mit 4:2 gewonnen. Wahrenholz hatte in der ersten Bezirkspokalrunde ein Freilos und konnte die vergangene Woche deshalb noch einmal für die Vorbereitung nutzen. Am Sonntag geht es nun erstmals für beide Mannschaften um drei Punkte.

Dass Wahrenholz dabei nicht als unbekannter Gegner nach Gifhorn kommt, betont Lars Ebeling. Der Trainer der SV Gifhorn weiß vor allem um das Ergebnis beim Kühl Cup. „Wahrenholz ist eine gute Truppe, und durch die Niederlage beim Kühl Cup sind wir gewarnt.“ Mit 0:2 musste sich seine Mannschaft dort dem VfL Wahrenholz geschlagen geben. Der direkte Vergleich ist für Ebeling deshalb vor allem ein Warnsignal vor dem Saisonauftakt.

Gleichzeitig sieht er seine Mannschaft inzwischen besser gerüstet. „Zuletzt konnten wir aber durch den Pokalerfolg gegen Ehmen und den Turniersieg in Wilsche etwas Selbstvertrauen sammeln und uns weiter besser finden.“ Der 4:2-Erfolg gegen den Ligakonkurrenten TSV Ehmen in der ersten Bezirkspokalrunde war dabei der erste Pflichtspielauftritt der Saison. Nun soll der positive Eindruck in den Ligastart übertragen werden. „Wir werden das Selbstbewusstsein aus den letzten Spielen mit in das Spiel nehmen und wollen gut in die Saison starten.“

Auf der anderen Seite hat Wahrenholz den Pflichtspielauftakt noch vor sich. „Wir sind natürlich jetzt froh, dass es wieder richtig losgeht bei uns“, sagt Neumann. Die zusätzliche Woche habe man genutzt, „um der Mannschaft den letzten Push zu geben.“

An Motivation mangelt es beim VfL Wahrenholz jedenfalls nicht. Neumann beschreibt seine Mannschaft als „hoch motiviert“ und sieht trotz der Favoritenrolle, die er dem Gegner zuschreibt, keinen Grund, sich in Gifhorn zu verstecken. „Wir wissen natürlich, dass die SV Gifhorn zum Favoritenkreis der Bezirksliga gehört, aufgrund der ganzen Neuzugänge und des Trainers, der schon Erfahrung in der Landesliga hat.“ Diese Einschätzung verbindet er allerdings ausdrücklich mit Zuversicht: „Dennoch sind wir zuversichtlich. Wir fahren dahin selbstbewusst.“

Seine Zuversicht gründet Neumann auf eine aus seiner Sicht überzeugende Vorbereitung. „Ich glaube, wir haben eine gute Vorbereitung gespielt mit super Ergebnissen.“ Einen besonderen Stellenwert möchte Neumann dem Ergebnis im Kühl Cup allerdings nicht geben. „Wir haben dort auch die SV Gifhorn schon einmal geschlagen. Das will ich aber gar nicht zu hoch bewerten. Ich glaube, wenn es dann wirklich um drei Punkte geht, ist das ein anderes Spiel.“

Neumann sieht die Ausgangslage nicht allein durch den direkten Vergleich bestimmt. Durch die vielen Duelle in der Liga kenne man sich. „Bei so einem Spiel kennt man sich auf jeden Fall durch viele Duelle in der Liga schon. Dementsprechend weiß man auch ein bisschen, was man erwarten kann, zumindest von den einzelnen Spielern.“ Wie der Gegner am Sonntag wirklich Auftritt ist für Neumann aber ein Rätsel. „Welche Herangehensweise Lars dann wählt, weiß ich nicht. Das wird man dann sehen.“

Auf die eigene Mannschaft vertraut Neumann dennoch. „Ich bin aber zuversichtlich, dass wir auf alles eine Antwort haben können.“ Dabei geht es ihm ausdrücklich nicht darum, die Partie möglichst lange offen zu halten und auf eine Gelegenheit zu warten. Der VfL Wahrenholz will selbst aktiv am Spiel teilnehmen. „Wir fahren da nicht hin, um uns einzuigeln und auf Konter zu spielen, sondern wir wollen auch den Ball haben, wir wollen Fußball spielen, wir wollen Chancen kreieren, wir wollen offensiv Fußball spielen.“ Auch Pressing gehört zu den Vorstellungen des Trainers: „Wir wollen sie pressen, das kommt alles dazu.“

Damit ist für Neumann auch die grundsätzliche Richtung der Partie vorgegeben. „Am Ende des Tages ist es ein enges Spiel, wo es auf Kleinigkeiten ankommt.“ Eine besondere Bedeutung misst er dabei der Aktivität beider Mannschaften bei. „Ich glaube, wer aktiver sein wird, der hat auch die größere Chance, das Spiel zu gewinnen.“

Diese offensive Ausrichtung soll zugleich zeigen, was sich der VfL Wahrenholz in der Vorbereitung erarbeitet hat. „Wir wollen endlich raus, wir wollen endlich zeigen, wir wollen endlich wissen, wofür wir gearbeitet haben in der Vorbereitung.“ Einen zusätzlichen Schub soll ein Mannschaftsabend am Freitag gegeben haben, bei dem sich die Mannschaft nach Aussage Neumanns nochmals auf die Saison eingeschworen hat. „Wir haben Ziele, die wir erreichen wollen. Und damit wollen wir am Sonntag anfangen.“

Dabei möchte der Trainer die Aufmerksamkeit bewusst nicht zu sehr auf den Gegner richten. „Und da ist der Gegner eigentlich auch irgendwie egal. Und es ist auch egal, wie sehr sich der Gegner verstärkt hat oder der Rahmen drumherum. Wir wollen zeigen, was wir können und fahren dahin, um auf jeden Fall etwas mitzunehmen.“

Auch personell sieht sich Neumann für den Auftakt gut aufgestellt. „Personell kann ich eigentlich fast aus dem Vollen schöpfen.“ Aller Voraussicht nach soll die Mannschaft mit rund 22 Spielern nach Gifhorn reisen. Gerade am ersten Spieltag möchte Neumann keinen Spieler außen vor lassen. „Die haben alle geackert in der Vorbereitung. Und da werde ich auch keinen außen vor lassen.“ Je nach Spielverlauf wird dann entschieden, wer zum Einsatz kommt.

Ganz abgeschlossen ist die Vorbereitung nach Einschätzung des Trainers allerdings nicht. „Wir haben da sicherlich noch den einen oder anderen, der konditionell hinten dran hängt. Aber der Großteil der Mannschaft ist konditionell super drauf.“

Gerade dieser Übergang von der Vorbereitung in den Punktspielbetrieb ist für Neumann ein entscheidender Moment. „Man weiß nie so recht, wo steht man jetzt tatsächlich. Klar hat man eine gute Vorbereitung gespielt. Aber am Ende geht es darum, dass wir jetzt so schnell wie möglich in diesen Wettkampfmodus kommen und wissen, dass es wirklich wieder um etwas geht. Vorbereitungsspiele sind das eine. Aber jetzt geht es wirklich auch wieder um drei Punkte. Das ist immer etwas anderes.“

Die letzten Prozent, die in einem solchen Spiel den Unterschied machen können, will Neumann deshalb von seiner Mannschaft sehen. „Da muss man dann auch noch mal die allerletzten Prozent rauskratzen, die man in sich hat. Und das werden wir am Sonntag tun. Davon bin ich überzeugt.“

Seine Mannschaft will sich also nicht verstecken. „Wir fahren da mit breiter Brust hin und wollen da definitiv etwas mitnehmen.“ Für Gifhorn wiederum geht es darum, die zuletzt gewonnene Sicherheit auf den Ligabetrieb zu übertragen. Ebelings Ziel für den Auftakt ist entsprechend klar: „Wir wollen gut in die Saison starten.“