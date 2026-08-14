„Wir fahren auf jeden Fall nach Goslar, um drei Punkte zu holen“ Wendessen reist nach Auftaktsieg selbstbewusst zum Goslarer SC von NB · Heute, 17:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Wendessen Instagram

Goslarer SC 08 und SV Wendessen treffen am Sonntag am zweiten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 3 aufeinander. Beide Mannschaften haben ihre Saison mit einem Sieg eröffnet. Goslar gewann beim SV Innerstetal mit 3:0, Wendessen setzte sich in einer torreichen Partie gegen den VfL Salder mit 4:3 durch. Für Wendessen Trainer Pascal Gos ist die Zielsetzung vor dem Duell dennoch eindeutig: Seine Mannschaft will in Goslar den nächsten Dreier holen.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr Goslarer SC 08 Goslar SV Wendessen Wendessen 15:00 PUSH

Pascal Gos sieht seine Mannschaft für die Aufgabe gut vorbereitet. „Ich denke, wir haben uns die Woche wieder gut auf Goslar vorbereitet“, sagt der Trainer. Zugleich ist ihm bewusst, welche Qualität beim Gegner wartet. Goslarer SC 08 habe sich „individuell noch mal verstärkt“ und bereits in der vergangenen Saison „eine sehr, sehr gute Rolle in der Liga gespielt“, erklärt Gos.

Besonders aufmerksam verfolgt hat der Wendessen Trainer die eigenen Aussagen des kommenden Gegners. „Ich habe mir einen Artikel durchgelesen, den die da veröffentlicht haben, in dem die gesagt haben, dass die auf jeden Fall um den Aufstieg spielen wollen“, berichtet Gos. Auch das Auftaktprogramm des Goslarer SC 08 sei dort thematisiert worden. „Und was die auch gesagt haben, ist, dass deren Auftaktprogramm, und dazu zähle ich uns auch logischerweise am zweiten Spieltag, machbar ist oder machbar sein sollte.“ Für Wendessen ergibt sich daraus ein besonderer Anreiz. Gos will nicht nur nach Goslar fahren, sondern die dort formulierten Erwartungen des Gegners auf dem Platz überprüfen. „Dementsprechend bin ich mal gespannt, wie machbar wir wirklich sein werden für die“, sagt der Trainer.