Goslarer SC 08 und SV Wendessen treffen am Sonntag am zweiten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 3 aufeinander. Beide Mannschaften haben ihre Saison mit einem Sieg eröffnet. Goslar gewann beim SV Innerstetal mit 3:0, Wendessen setzte sich in einer torreichen Partie gegen den VfL Salder mit 4:3 durch. Für Wendessen Trainer Pascal Gos ist die Zielsetzung vor dem Duell dennoch eindeutig: Seine Mannschaft will in Goslar den nächsten Dreier holen.
Pascal Gos sieht seine Mannschaft für die Aufgabe gut vorbereitet. „Ich denke, wir haben uns die Woche wieder gut auf Goslar vorbereitet“, sagt der Trainer. Zugleich ist ihm bewusst, welche Qualität beim Gegner wartet. Goslarer SC 08 habe sich „individuell noch mal verstärkt“ und bereits in der vergangenen Saison „eine sehr, sehr gute Rolle in der Liga gespielt“, erklärt Gos.
Besonders aufmerksam verfolgt hat der Wendessen Trainer die eigenen Aussagen des kommenden Gegners. „Ich habe mir einen Artikel durchgelesen, den die da veröffentlicht haben, in dem die gesagt haben, dass die auf jeden Fall um den Aufstieg spielen wollen“, berichtet Gos. Auch das Auftaktprogramm des Goslarer SC 08 sei dort thematisiert worden. „Und was die auch gesagt haben, ist, dass deren Auftaktprogramm, und dazu zähle ich uns auch logischerweise am zweiten Spieltag, machbar ist oder machbar sein sollte.“
Für Wendessen ergibt sich daraus ein besonderer Anreiz. Gos will nicht nur nach Goslar fahren, sondern die dort formulierten Erwartungen des Gegners auf dem Platz überprüfen. „Dementsprechend bin ich mal gespannt, wie machbar wir wirklich sein werden für die“, sagt der Trainer.
Dabei soll seine Mannschaft von Beginn an mit einer klaren Haltung auftreten. „Wir fahren auf jeden Fall nach Goslar, um drei Punkte zu holen, wir werden uns nicht verstecken“, betont Gos. Der 4:3-Erfolg gegen VfL Salder hat den Saisonstart bereits mit einem Erfolg versehen. Nun soll unmittelbar die nächste anspruchsvolle Aufgabe folgen.
Die personelle oder taktische Vorbereitung hebt Gos nicht im Einzelnen hervor. Entscheidend ist für ihn vielmehr die Einstellung seiner Mannschaft. „Die Jungs sind heiß und wir haben Bock auf drei Punkte“, sagt der Trainer. Seine Erwartungen an den Auftritt in Goslar sind damit unmissverständlich.
Für Gos ist die Partie deshalb eine Gelegenheit, die Ambitionen des Gegners unmittelbar zu prüfen und selbst ein Zeichen zu setzen. „Wir sind hochmotiviert und wollen auch gegen Goslar direkt ein Ausrufezeichen setzen“, sagt der Trainer.
Mehr als dieses Ziel will Wendessen vor dem Spiel auch nicht formulieren. Die Mannschaft reist nach Goslar, um sich nicht zurückzuziehen, sondern um den zweiten Sieg der Saison zu holen. Die Marschroute ist klar: SV Wendessen will am Sonntag um 15 Uhr beim Goslarer SC 08 drei Punkte holen und die "machbare" Aufgabe in eine unmögliche Aufgabe verwandeln.