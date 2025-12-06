"Wir fahren als Außenseiter – aber nicht, um Punktelieferant zu sein"

Zum letzten Spiel des Jahres steht der BSV Schwarz-Weiß Rehden vor einer der schwierigsten Aufgaben der Oberliga-Saison. Am Sonntag (14:00 Uhr) gastiert die Mannschaft von Trainer Kristian Arambasic beim Tabellenführer 1. FC Germania Egestorf-Langreder – einem Gegner, der zu Hause als nahezu unbezwingbar gilt.

„Wir treffen auf die aktuell stärkste Heimmannschaft der Liga – und das völlig verdient“, sagte Arambasic vor dem Spiel. „Egestorf hat mehrere Spieler, die bereits fünf oder sechs Saisontore erzielt haben. Das zeigt, wie ausgeglichen und gefährlich ihre Offensive ist.“ Der Coach weiß, dass seine Elf als Außenseiter anreist: „Ein Tabellenführer strahlt im eigenen Stadion immer Selbstverständlichkeit aus. Aber wir verstecken uns nicht, um Punktelieferant zu sein. Wir wollen unsere gute Form bestätigen und uns, wenn möglich, erneut drei Punkte genehmigen.“

Der Spitzenreiter wirkt gefestigt, zeigte zuletzt aber leichte Wackler. Nach klaren Erfolgen gegen Spelle-Venhaus und den Lüneburger SK folgten Niederlagen gegen Atlas Delmenhorst (2:3) und Bersenbrück (1:4), bei denen vor allem die sonst so stabile Defensive anfällig wirkte. Der 5:1-Sieg gegen Verden und das 3:1 zuletzt gegen Meppen II waren die passende Reaktion, doch auch dort offenbarte sich in Umschaltsituationen Raum für Verbesserungen – genau hier will Rehden ansetzen.

„Langreder agiert sehr aggressiv, presst hoch und ist enorm laufstark“, erklärte Arambasic. „Das bedeutet für uns: maximale Konzentration im eigenen Ballbesitz. Auf einem Platz, der wetterbedingt sicher schwer zu bespielen sein wird, wird das ein intensives Spiel – kein Schönspiel, sondern ein Duell, in dem man Zweikämpfe zu 100 Prozent annehmen muss.“

Personell fast komplett – mit kleinen Wermutstropfen

Erfreulich ist, dass Arambasic nahezu aus dem Vollen schöpfen kann. „Eigentlich haben wir fast alle Mann an Bord. Leider ist bei Serkan Tenim die Knochenhautentzündung wieder aufgebrochen, daher fällt er aus. Takang-Ngufor Anubodem hat eine Bänderdehnung im Knie und ist nur für den absoluten Notfall im Kader“, so der Trainer. Immerhin: André Ndiaye kehrt nach seiner Sperre zurück, und alle anderen Spieler sind fit.

Arambasic setzt auf dieselbe Mischung, die zuletzt in Wolfenbüttel und gegen Lupo Martini zum Erfolg führte: „Egestorf wird uns alles abverlangen, das ist klar. Aber ich traue meinen Jungs grundsätzlich alles zu. Wenn wir mutig bleiben, sauber arbeiten und mental voll da sind, können wir dort etwas mitnehmen.“

Zum Abschluss richtet der Coach noch einen Appell an die Fans: „Wir hoffen, dass uns einige BSV-Fans begleiten. Jede Unterstützung hilft uns, vielleicht die Überraschung zu schaffen und die drei Punkte mit nach Rehden zu nehmen.“

Der BSV geht mit Respekt, aber auch mit Selbstbewusstsein ins letzte Spiel des Jahres – ein Kräftemessen, das zeigen wird, wie weit die Mannschaft in ihrer Entwicklung wirklich ist.