"Wir erwarten mit Kassel eine individuell sehr starke Mannschaft"

Zweites Heimspiel als Chance

Eine Woche nach dem 0:2 gegen die Stuttgarter Kickers steht für die TSG Balingen die nächste Bewährungsprobe an. Wieder zu Hause, diesmal gegen Hessen Kassel, soll der Weg zurück in die Erfolgsspur gelingen. Co-Trainer Daniel Güney blickt mit Respekt, aber auch Zuversicht auf die Partie: „Wir erwarten mit Hessen Kassel eine individuell sehr starke Mannschaft, die durchaus Spieler hat, die einem auch aus anderen Ligen bereits bekannt sein dürften.“

Mit elf Punkten aus 13 Spielen steht die TSG aktuell auf Platz 15 der Tabelle. Kassel, mit 19 Punkten Zehnter, gilt als eingespieltes und körperlich robustes Team – doch Balingen hat sich vorgenommen, den Gegner früh zu stören und das eigene Spiel durchzusetzen.

Analyse des Gegners

Die Nordhessen verfügen über eine erfahrene Mannschaft mit Offensivkraft und hoher individueller Qualität. Daniel Güney beschreibt sie als „eine sehr starke Mannschaft in der Hinsicht“. Das Trainerteam weiß, dass Kassel in der Lage ist, Spiele aus dem Nichts zu entscheiden – und hat die Woche über intensiv an der eigenen Defensivorganisation gearbeitet.

„Was das Entscheidende auf uns zu beziehen ist, dass wir unser zweites Heimspiel hintereinander haben. Wir haben zu Hause gegen die Kickers gezeigt, wie man es schafft, gegen einen in dem Fall uns in vielen Belangen überlegenen Gegner, und zwar von den Rahmenbedingungen, dominant zu sein“, betont Güney.

Diese Dominanz soll nun erneut sichtbar werden – nur diesmal auch mit dem entsprechenden Ertrag.

Lehren aus der Kickers-Partie

Das Heimspiel gegen die Stuttgarter Kickers war für die TSG Balingen ein Spiegelbild vieler Partien in dieser Saison: Guter Start, hohe Spielkontrolle, aber mangelnde Effizienz. Zwei Fehler bestraften die Gäste eiskalt, während Balingen selbst beste Chancen ungenutzt ließ.

„Was wir leider nicht geschafft haben, waren die Qualität und Quantität der Torchancen so zu nutzen, dass das Ergebnis auch zu unseren Gunsten ist“, analysierte Güney. Genau daran habe man in den vergangenen Tagen gearbeitet. Die Marschroute ist klar: konsequenter im Abschluss, zielstrebiger im Strafraum.

Fokus auf Effizienz und defensive Stabilität

Im Training lag der Schwerpunkt auf Präzision und Zielstrebigkeit. Die Balinger wollen das Risiko im Angriff erhöhen, ohne dabei die Stabilität in der Defensive zu gefährden. „Und genau das ist die Aufgabe, wie wir es am Wochenende besser machen möchten. Wir möchten die Torchancen nutzen und dem Gegner in der Hinsicht jetzt auch um das Kickers-Spiel dann damit abzuhaken, dass sie es nicht leicht machen möchten, Tore gegen uns zu schießen“, sagt Güney.

Die Umsetzung dieser beiden Punkte – Tore machen und Gegentore vermeiden – ist die Basis, um das Heimspiel erfolgreich zu gestalten.

Positive Stimmung im Team

Trotz der Niederlage gegen die Kickers ist die Stimmung im Team gut. Die Trainingswoche verlief konzentriert und intensiv, die Spieler zeigten laut Trainerteam eine positive Reaktion. „Die Jungs haben eine gute Trainingswoche bis jetzt hinter sich. Morgen kommt ja noch ein Training. Dann sind wir überzeugt davon, auch ein gutes Heimspiel am Samstag spielen zu können“, sagt Güney abschließend.

Blick auf die Tabelle

In der Regionalliga Südwest bleibt das Tabellenbild dicht gedrängt. An der Spitze steht weiterhin der SGV Freiberg mit 30 Punkten, gefolgt vom TSV Steinbach Haiger (26) und dem FC-Astoria Walldorf (24). Für Balingen ist die Lage angespannt, aber keineswegs hoffnungslos. Ein Sieg gegen Kassel könnte das Team näher ans Mittelfeld heranbringen.