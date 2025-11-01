„Wir erwarten einen offenen Schlagabtausch“

Beide Mannschaften bewegen sich damit im stabilen Mittelfeld der Tabelle, doch der Blick geht in unterschiedliche Richtungen: Während der SSV als Absteiger aus der Landesliga wieder Anschluss an die Spitzengruppe sucht, möchte der SCW seine aufsteigende Formkurve bestätigen.

„Wir wollten unbedingt Fußball spielen und haben deswegen das Heimrecht auf unseren Kunstrasen getauscht“, erklärt SCW-Trainer Steffen Claaßen. Der Coach setzt auf die spielerischen Qualitäten seiner Mannschaft und rechnet mit einer unterhaltsamen Begegnung: „Wir erwarten zwei offensiv ausgerichtete Mannschaften und einen offenen Schlagabtausch.“

Die jüngsten Leistungen geben ihm Anlass zu Optimismus: Der SCW zeigte sich zuletzt stabiler und konnte mit engagierten Auftritten punkten, in den letzten vier Spielen ist man ungeschlagen. Entsprechend klar ist das Ziel, den Heimvorteil zu nutzen und den Gegner unter Druck zu setzen.

Doch Claaßen weiß auch, dass Nörten-Hardenberg ein ernstzunehmender Gegner bleibt – körperlich robust, spielerisch stark und mit viel Erfahrung ausgestattet. Um gegen den SSV zu bestehen, wird seine Mannschaft erneut Leidenschaft und taktische Disziplin zeigen müssen.

Mit einem Sieg könnte der SCW an Nörten-Hardenberg vorbeiziehen und sich endgültig im oberen Mittelfeld festsetzen. Und wenn es nach Trainer Claaßen geht, dürfen sich die Zuschauer dabei auf „ein Spiel mit offenem Visier und vielen Offensivaktionen“ freuen.