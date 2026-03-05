Nach 18 Spielen steht Langen mit 27 Punkten und einem Torverhältnis von 42:45 auf dem siebten Tabellenplatz. Bad Bentheim rangiert als Landesliga-Absteiger derzeit auf Rang 13 mit 17 Punkten aus 16 Partien und einem Torverhältnis von 28:39. Für beide Teams ist es das erste Pflichtspiel nach der Winterpause, sodass Spannung und Vorfreude auf das Duell groß sind.

Teammanager Stefan Kohne zeigt sich vor dem Restart kämpferisch und blickt auf eine herausfordernde Vorbereitung zurück. „Endlich geht es wieder los“, sagt Kohne. Gleichzeitig gibt er zu, dass die Vorbereitung, wie bei vielen anderen Vereinen, nicht reibungslos verlief: „Unsere Vorbereitung lief, sehr holperig. Spiele mussten witterungsbedingt abgesagt werden, zum Training musste man kreativ werden, viel indoor, Spinning, viel Kraft, ab und an in der Halle kicken.“ Trotz der erschwerten Bedingungen konnte die Mannschaft die Zeit nutzen, um körperlich fit zu bleiben und taktisch an den Abläufen zu feilen.

Beim Blick auf den Gegner ist Kohne realistisch. Bad Bentheim hatte eine schwierige erste Saisonhälfte, konnte dann aber deutliche Fortschritte machen und einige beachtliche Ergebnisse erzielen. „Wir erwarten einen körperlich robusten und cleveren Gegner, der uns alles abverlangen wird“, sagt der Teammanager. Die Gäste bringen also eine Mischung aus Erfahrung und Kampfgeist mit, sodass Langen besonders wachsam agieren muss.