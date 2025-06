So., 22.06.2025, 16:00 Uhr

Alles offen vor dem Rückspiel

Die erste Etappe ist geschafft, doch entschieden ist noch nichts. Mit dem 2:0-Erfolg im Hinspiel gegen den Türkischen SV Singen hat sich der FC Holzhausen eine komfortable, aber keineswegs ungefährdete Ausgangslage für das Rückspiel am Sonntag (16:00 Uhr) in Südbaden erarbeitet. Nur der Sieger der Gesamtrechnung aus Hin- und Rückspiel steigt in die Oberliga Baden-Württemberg auf – und diesen Platz wollen sich die Holzhausener nicht mehr nehmen lassen.

„Wir freuen uns riesig auf das Rückspiel“, sagt Trainer Lukas Foelsch mit Blick auf das entscheidende Duell. „Wir erwarten einen hochmotivierten Gegner, der auf eigenem Platz und mit eigenen Fans den Vorteil wegmachen möchte.“ Die Voraussetzungen für ein intensives und emotional aufgeladenes Spiel sind also gegeben.

Erster Schritt gemacht, aber der schwerste steht noch bevor

Das Hinspiel vor 723 Zuschauern in Holzhausen verlief über weite Strecken offen, ehe sich die Heimelf in der zweiten Halbzeit entscheidend durchsetzen konnte. Janik Michel erzielte in der 55. Minute das 1:0, ehe Fabio Pfeifhofer kurz vor dem Ende mit dem Treffer zum 2:0 (89.) für einen beruhigenden Vorsprung sorgte. Besonders der Platzverweis gegen Singens Süleyman Karacan (51.) veränderte das Kräfteverhältnis – doch Holzhausen wusste diesen Vorteil geschickt zu nutzen.

Trotz des Erfolgs blieb Foelsch realistisch. Schon nach dem Spiel betonte er: „Ich glaube, wir können es besser.“ Nun liegt es an seiner Mannschaft, im Rückspiel genau das umzusetzen – eine bessere Leistung zu zeigen und die eigenen Stärken klarer auf den Platz zu bringen.

Fokus auf Stabilität und Effizienz

Für das Rückspiel hat der Trainer eine klare Marschroute ausgegeben: „Unsererseits wollen wir am Sonntag ungeachtet allem unser Spiel besser durchbringen und dadurch eine bessere Leistung darbieten.“ Der Fokus liegt dabei auf zwei zentralen Punkten: Ballverluste vermeiden und Chancenverwertung optimieren. „Es geht drum, dem Gegner wenig Chancen anzubieten, vor allem nach einfachen Ballverlusten, und vorne kaltschnäuzig die sich bietenden Chancen nutzen.“

Denn klar ist auch: Singen wird im Rückspiel mit einer anderen Körpersprache auftreten. Auf heimischem Platz, getragen vom Publikum und angetrieben vom Aufstiegstraum, wird die Mannschaft bestimmt alles in die Waagschale werfen. Bereits im Hinspiel deutete sich das offensive Potenzial der Südbadener an.

Die Rechnung ist einfach – aber das Spiel wird schwer

Die Ausgangslage vor dem Rückspiel ist klar: Ein Remis oder sogar eine knappe Niederlage mit einem Tor Unterschied würde dem FC Holzhausen zum Aufstieg reichen. Doch auf ein Ergebnis zu spielen, ist nicht Teil des Plans.

Und genau darum geht es am Sonntag in Singen: Die zweite Hälfte eines langen und intensiven Aufstiegsduells zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. Der FC Holzhausen hat sich in den letzten Wochen als gefestigtes Team präsentiert, das sowohl Druckphasen übersteht als auch in entscheidenden Momenten zuschlagen kann.

Der Traum ist zum Greifen nah

Mit dem Abstieg aus der Oberliga in der Saison zuvor begann für den FC Holzhausen ein Prozess des Wiederaufbaus – sportlich, mental und strukturell. Nun steht das Team 90 Minuten vor der Rückkehr auf die Bühne, auf der es sich bereits bewiesen hat. Der Weg war lang und voller Herausforderungen, doch das Ziel ist zum Greifen nah.

Ob es am Ende reicht, wird sich am Sonntag in Singen entscheiden. Eines steht schon jetzt fest: Der FC Holzhausen ist bereit. Bereit, alles zu investieren. Bereit, sich zu behaupten. Und bereit, das letzte Kapitel dieser Aufstiegsgeschichte mit ganz viel Herz zu schreiben.