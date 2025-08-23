„Wir erwarten einen Heimsieg“ SSV Vorsfelde II empfängt den HSV Hankensbüttel, Trainer Patrick Klein will Serie starten Verlinkte Inhalte BZL Braunschw. St. 1 Hankensbütte SSV Vorsf. II

Am Sonntag trifft der SSV Vorsfelde II im zweiten Heimspiel der Saison auf den HSV Hankensbüttel. Nach dem ersten Saisonsieg unter der Woche will die Mannschaft von Trainer Patrick Klein den Schwung mitnehmen und vor eigenem Publikum nachlegen.

Der SSV Vorsfelde II steht vor einem richtungsweisenden Heimspiel. Am Sonntag (24.08., 15:00 Uhr) empfängt die Mannschaft von Trainer Patrick Klein den HSV Hankensbüttel. Während Vorsfelde II unter der Woche mit dem 3:1-Erfolg gegen den VfB Fallersleben II den ersten Saisonsieg feiern konnte, konnte Hankensbüttel auf voller Länge überzeugen. Nach zwei Spielen gegen Schwülper (4:0) und Wendschott (5:0) stehen die Gäste mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 9:0 da.

Trotz des souveränen Starts der Gäste mach Vorsfelde II-Trainer Patrick Klein macht keinen Hehl aus den hohen Erwartungen: „Wir haben uns auf jeden Fall viel vorgenommen. Das ist unser zweites Heimspiel diese Saison, das erste konnten wir nicht gewinnen, daher wollen wir das zweite unbedingt gewinnen. Sprich: Wir erwarten einen Heimsieg gegen Hankensbüttel.“

Die Erinnerung an das letztjährige Heimspiel gegen Hankensbüttel ist für die Vorsfelder noch präsent. In einer umkämpften Partie bei schwierigen Wetterverhältnissen zog der SSV den Kürzeren. „Das war eine Regenschlacht, die wir zuhause verloren haben. Dementsprechend haben wir auch etwas gutzumachen“, betont Klein. Die Gäste aus Hankensbüttel gelten als kompakte und schwer zu bespielende Mannschaft. „Das wird auf jeden Fall kein einfaches Spiel. Hankensbüttel ist ein mega ekliger Gegner, stellt sich tief rein, macht die Räume eng, hat ein gutes Umschaltspiel und auch richtig gute Fußballer in den eigenen Reihen“, beschreibt Klein die Stärken des Kontrahenten.