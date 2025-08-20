"Wir erwarten einen erheblichen Punktabzug, der schmerzhaft sein wird"

Im FuPa-Teamcheck äußert sich Trainer Sascha Kloß vom 1. FC Frankfurt über den Stand seiner Mannschaft vor dem Start in die neue Brandenburgliga-Saison. Der Coach zieht eine Bilanz der intensiven Vorbereitung, bewertet die beiden Neuzugänge und erklärt, warum Sebastian Lawrenz Kapitän bleibt. Zudem blickt er auf das große Ziel der Frankfurter, oben mitzuspielen – trotz des drohenden Punktabzugs. Auch über die Meisterschaftsfavoriten äußert er sich klar und richtet den Blick auf den Kracher zum Auftakt beim Oberliga-Absteiger Ludwigsfelder FC.

Ein positives Fazit der Vorbereitung Sascha Kloß zeigt sich mit der Arbeit der vergangenen Wochen grundsätzlich zufrieden. „Mit der Vorbereitungsphase sind wir insgesamt sehr zufrieden. Wir sind verletzungsfrei geblieben und konnten aus vielen Testspielen wertvolle Erkenntnisse mitnehmen“, sagt der Trainer. Damit hebt er insbesondere hervor, dass seine Mannschaft ohne größere Rückschläge durch die harte Trainingszeit gekommen ist.

Rückkehrer bringen Qualität und Bindung zum Verein Besonders erfreut zeigt sich Kloß über die beiden Neuzugänge, die schon früher für den 1. FC Frankfurt aufliefen. „Unsere beiden Neuzugänge Tom Jahnke und Bartosz Donigiewicz haben sich sehr schnell integriert. Als Rückkehrer besitzen sie ohnehin schon eine gewisse Bindung zum Verein“, erklärt der Trainer.

Dennoch benennt er klar einen Schwachpunkt: „Wie so oft in der Sommerpause war die Spielerdecke etwas dünn – das ist der Punkt, der mich nicht ganz zufriedenstellt, da uns in einigen Abläufen noch die nötige Abstimmung fehlt.“ Trotzdem blickt Kloß zuversichtlich nach vorn: „Die Trainingswochen waren hart und intensiv, aber ich bin überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und am Samstag eine Topleistung abrufen können.“

Der sportliche Wert beider sei sofort spürbar: „Beide haben sportlich sofort gezeigt, dass sie uns auf dem Platz weiterhelfen können. Sie passen perfekt ins Team und sind echte Verstärkungen.“ Damit ist die Personalplanung fürs Erste abgeschlossen. „Nein, weitere Veränderungen im Kader sind aktuell nicht geplant“, macht Kloß deutlich. Auch auf der Abgangsseite ist Ruhe eingekehrt: „Nein, auch Abgänge sind nicht zu erwarten.“

Spielerische Qualität und hohes Tempo

Für Kloß liegt die größte Stärke seines Teams in der Mischung aus spielerischem Ansatz und Athletik. „Unsere Stärken liegen vor allem im spielerischen und athletischen Bereich. Durch die deutliche Verjüngung haben wir zudem noch einmal erheblich an Geschwindigkeit gewonnen“, betont er.

Gerade die jüngeren Spieler bringen nach seiner Einschätzung Dynamik und Schnelligkeit ein, die der gesamten Mannschaft helfen werden. Darüber hinaus hebt er den Zusammenhalt hervor: „Auch die mannschaftliche Geschlossenheit und die Bereitschaft, den Entwicklungsprozess aktiv mitzugestalten, zeichnen die Truppe aus. Hier wächst etwas zusammen – davon bin ich überzeugt.“

Anspruch trotz Punktabzug

Das Ziel bleibt ambitioniert, auch wenn äußere Umstände die Ausgangslage erschweren. „Wir sind ambitioniert und hochmotiviert, eine der Mannschaften zu sein, die oben mitspielen. Das ist wie jedes Jahr unser Anspruch“, sagt Kloß.

Doch er verweist auf ein laufendes Verfahren, das seine Mannschaft treffen wird: „Unter Berücksichtigung des laufenden Verfahrens (Schiedsrichter) erwarten wir jedoch einen erheblichen Punktabzug, der schmerzhaft sein wird.“ Deshalb sei ein gelungener Saisonstart besonders: „Umso wichtiger ist es, mit einem guten Saisonstart die Basis für eine erfolgreiche Spielzeit zu legen.“

Keine klare Favoritenrolle in der Liga

Die Brandenburgliga sieht Kloß in dieser Saison als besonders ausgeglichen an. „Einen klaren Meisterschaftsfavoriten sehe ich in dieser Saison nicht. Ich erwarte mehrere Teams, die das Potenzial haben, ganz oben mitzuspielen“, schätzt der Trainer die Lage ein.

Dabei hebt er mehrere Mannschaften hervor: „Neuruppin, Schöneiche und Sachsenhausen gehören sicherlich dazu. Aber auch Stahl Brandenburg und Altlüdersdorf schätze ich sehr stark ein.“ Für Kloß deutet alles auf eine spannende Spielzeit hin: „Es wird spannend und wahrscheinlich bis zum Ende eine enge, packende Saison.“

Ein Kapitän mit Vorbildfunktion

Die Führungsrolle im Team trägt weiterhin Sebastian Lawrenz. Kloß begründet seine Entscheidung klar: „Sebastian Lawrenz wird die Mannschaft als Kapitän anführen. Er geht voran, ist Sprachrohr und gibt immer alles.“ Gerade die Vorbildfunktion sei für die Mannschaft wichtig: „Für viele Spieler ist er auf und neben dem Platz eine wichtige Bezugsperson.“

Hinzu komme seine tiefe Verbundenheit mit dem Verein: „Er kennt den Verein in- und auswendig und bringt die Erfahrung, Einschätzung und Bereitschaft mit, die wir brauchen. Er wird der Anführer sein, der uns hilft, schnell ins richtige Fahrwasser zu kommen.“

Kracher zum Auftakt in Ludwigsfelde

Der Spielplan meint es zum Start nicht leicht mit dem 1. FC Frankfurt. Am Samstag um 14 Uhr steht gleich ein schweres Auswärtsspiel beim Oberliga-Absteiger Ludwigsfelder FC auf dem Programm. Kloß fiebert dem Start entgegen: „Es wird spannend und intensiv – endlich geht es wieder um Punkte.“

Für ihn ist klar, dass gleich ein echter Prüfstein wartet: „Mit Ludwigsfelde wartet gleich zum Auftakt ein echter Kracher auf uns. Wir freuen uns sehr auf das Spiel und wollen natürlich direkt den ersten Dreier einfahren.“ Zugleich warnt er vor zu viel Euphorie: „Klar ist aber auch: Das wird kein Selbstläufer. Wir stellen uns auf einen echten Fight ein.“