„Wir erwarten eine Reaktion“: TSV Eching in akuter Abstiegsgefahr

Nach etlichen Niederlagen zuletzt und bei nur noch drei ausstehenden Partien stecken die Echinger Fußball stärker denn je im Abstiegskampf. Das nächste Spiel in Lengdorf (Sonntag, 15 Uhr) ist richtungsweisend.

Eching – Wenn ein Fußballverein seinen Trainer entlässt, ist die Hoffnung zumeist groß, dass der neu geholte Feuerwehrmann für die entscheidenden Impulse sorgen kann. Auch beim TSV Eching hatten sie diese Hoffnung. Vor gut drei Wochen trennten sich die Zebras nach nur wenigen Monaten von Trainer Gianluca Dello Buono. Mit Miljan Prijovic präsentierten sie den Nachfolger. Der gewünschte Effekt hat sich jedoch nicht eingestellt.

Den neuen TSV-Trainer trifft keine Schuld

Manfred Oster, alter und neuer Vereinschef sowie kommissarischer Fußball-Chef, nimmt den neuen Trainer jedoch deutlich aus der Verantwortung. Das Training aktuell sei hervorragend, beschwichtigt Oster, „und Miljan hatte die Mannschaft auch gut eingestellt.“ Im Spiel gegen Eitting vor zwei Wochen war die erste Halbzeit jedoch alles andere als gut, die darauffolgenden 135 Minuten – insbesondere das Match gegen Berglern (0:4) – glichen einem Offenbarungseid. „Jetzt ist die Mannschaft gefordert“, formuliert es Oster zunächst noch vorsichtig, um am Ende des Gesprächs dann doch deutlich zu werden: „Wir erwarten uns eine Reaktion.“

Schon im vergangenen Jahr erlebten die Zebras Abstiegskampf pur in der Bezirksliga, heuer ging es den größten Teil der Saison so weiter. Deswegen sei das aktuell schon auch eine mentale Sache, erklärt Oster. Spielerisch hätte die Truppe durchaus Potential. „Letztes Wochenende waren wir selbst ein wenig überrascht, warum wir so saft- und kraftlos aufgetreten sind.“

In Eching hat man sich schon mit der Relegation beschäftigt

Hat sich die Mannschaft schon mit dem Abstieg arrangiert? Mitnichten, widerspricht Oster. Man habe sich sogar schon mit möglichen Relegationsgegnern beschäftigt: Auf die Echinger könnten Marzling, Hörgertshausen oder Eichenried warten. Vor der Partie gegen Lengdorf ziehen die Echinger alle Register. Christopher Trautmann ist bereits zurückgekehrt, und auch Routinier Manuel Joos ist wieder ins Training eingestiegen. Knifflig wird die Aufgabe gegen Lengdorf trotzdem, denn der FC kann mit einem Sieg den direkten Klassenerhalt feiern. „Oder wir ziehen sie wieder mit rein“, versucht sich Oster in Zweckoptimismus. Was bleibt den Echingern jetzt auch anderes übrig? Matthias Spanrad