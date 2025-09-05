„Wir erwarten ein Spiel auf Augenhöhe“

WSV-Trainer Giuseppe Millemaci erwartet ein intensives Duell: „Unsere Spiele gegen Hehlingen sind ja immer sehr impulsiv und sehr heiß her"

Während Wendschott zuletzt personell geschwächt antreten musste, kann Millemaci diesmal aus dem Vollen schöpfen. „Wir sind eigentlich gut vorbereitet. Nachdem wir am letzten Wochenende einen klein besetzten Kader hatten, sind alle Urlauber wieder zurück.“

Trotz der bisher ernüchternden Bilanz richtet sich der Blick beim WSV nach vorn. Der Coach formuliert klare Erwartungen: „Für uns ist es wichtig, dass wir unseren Plan von Anfang bis Ende durchsetzen. Wir wollen Hehlingen zu Fehlern zwingen, unsere Chancen nutzen und hinten so wenig Geschenke wie möglich verteilen. Dann sollte es auch endlich für die ersten drei Punkte reichen.“

Für Wendschott gilt es, die Heimpartie nicht nur als Pflichtaufgabe, sondern als Chance zu begreifen. Mit einem Erfolg könnte der Tabellenletzte den Anschluss an die Konkurrenz im Tabellenkeller wiederherstellen – und Selbstvertrauen für die kommenden Wochen tanken.