"Wir erwarten ein komplett anderes auftreten"

– Foto: Timo Babic

Die SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen hat ihr Auswärtsspiel beim SV Rotenberg mit 3:1 gewonnen und damit einen wichtigen Sieg im Tabellenmittelfeld der Bezirksliga Braunschweig 4 eingefahren. Bereits in der Anfangsphase stellten die Gäste die Weichen auf Sieg, während Rotenberg über weite Strecken nicht in die Partie fand. Ein später Treffer der Gastgeber änderte am Auswärtserfolg nichts mehr.

Der Auftakt verlief aus Sicht des SV Rotenberg denkbar ungünstig. Bereits in der 2. Minute brachte Aleksander Lasek die Gäste mit 1:0 in Führung. In der 20. Minute erhöhte erneut Aleksander Lasek auf 2:0 und stellte früh klare Verhältnisse her.

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das Bild zunächst fort. In der 51. Minute sorgte Jannis Benedict Brandt mit dem Treffer zum 3:0 für die Vorentscheidung. Der SV Rotenberg sah sich damit früh in der zweiten Hälfte einem klaren Rückstand gegenüber.

Erst in der Schlussphase gelang den Gastgebern eine Ergebniskorrektur. In der 73. Minute verkürzte Moritz Stange auf 1:3. Mehr als dieser Treffer sprang für Rotenberg jedoch nicht heraus.

Nach dem Spiel fand der Co-Trainer des SV Rotenberg deutliche Worte für den Auftritt seiner Mannschaft. „Die Mannschaft hat es immer noch nicht begriffen, in welcher Situation wir uns eigentlich befinden“, sagte er. Besonders kritisch bewertete er die Einstellung im Kader: „Von den 16 Spielern, die gestern auf dem Platz standen, wollten vielleicht fünf das Spiel gewinnen, allen anderen war es scheißegal, was passiert.“

Zugleich hob er die Einsatzbereitschaft eines Teils der Mannschaft hervor. „Für diese fünf tut es mir am meisten leid, die quälen sich von Spiel zu Spiel, sind größtenteils angeschlagen und geben trotzdem alles, was sie noch im Tank haben.“

Der Blick richtet sich beim SV Rotenberg nun unmittelbar auf das Rückspiel gegen die SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen, das bereits am Mittwoch ansteht. Der Co-Trainer formulierte die Erwartung klar: „Wenn wir nicht langsam mal wach werden, wird es am Ende ganz, ganz knapp. Am Mittwoch haben wir die Chance, unsere schwache Leistung wieder gut zu machen. Wir erwarten ein komplett anderes Auftreten und wollen ein ganz anderes Gesicht zeigen.“

Tabellarisch bleibt Denkershausen mit nun 37 Punkten im gesicherten Mittelfeld der Liga. Der SV Rotenberg steht mit 29 Punkten weiterhin im unteren Bereich der Tabelle und verliert den Anschluss an das Mittelfeld nicht nur sportlich, sondern auch strukturell zunehmend aus den Augen.