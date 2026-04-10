„Wir erwarten ein ganz anderes Spiel“ Bergdörfer warnt vor Niedernjesa

– Foto: SG Bergdörfer

Die SG Bergdörfer reist mit Rückenwind nach Niedernjesa, doch Trainer Fabio Fröchtenicht mahnt trotz des klaren Hinspielerfolgs zur Vorsicht. Die Gastgeber schöpfen nach dem jüngsten Sieg neue Hoffnung im Abstiegskampf.

Mit 23 Punkten rangiert Niedernjesa auf Tabellenplatz elf und befindet sich im unteren Mittelfeld. Die Gäste aus Bergdörfern stehen mit 25 Punkten auf Rang acht knapp drüber. Doch gerade im Tabellenkeller zählt jeder Zähler, und die Gastgeber haben zuletzt ein wichtiges Lebenszeichen gesendet: Beim 1:0-Auswärtssieg gegen den VfR Dostluk Osterode erzielte Oetzel spät den entscheidenden Treffer.

Auch die SG Bergdörfer reist mit einem Erfolgserlebnis an. Beim 2:1 bei der SG Lenglern bewies das Team Moral, drehte einen Rückstand und sicherte sich drei wichtige Punkte.

Das Hinspiel allerdings ist noch präsent und fällt deutlich aus dem Rahmen. Mit 9:0 dominierte Bergdörfer die Partie nach Belieben, auch ein Grund warum Niedernjesa mit 66 Gegentoren die schlechteste Abwehr der Liga stellt. Ein Ergebnis, das Eindruck hinterlässt, aber für Trainer Fabio Fröchtenicht keine Garantie für den kommenden Sonntag ist. „Wir erwarten ein ganz anderes Spiel als im Hinspiel. Auswärts in Niedernjesa wird es eine anspruchsvolle Aufgabe, die wir von Beginn an annehmen wollen.“

Entscheidend wird aus seiner Sicht die Herangehensweise sein. „Wichtig wird sein, dass wir wach sind und konsequent unser eigenes Spiel durchbringen. Wir haben das nötige Selbstvertrauen und wollen das auch auf dem Platz zeigen.“

Für die SG Niedernjesa v.1925 bietet sich derweil die Chance zur Revanche. Nach der deutlichen Hinspielniederlage und angesichts der angespannten Tabellensituation dürfte die Motivation entsprechend hoch sein, vor heimischem Publikum ein anderes Gesicht zu zeigen. Außerdem sind die Gastgeber seit drei Spielen ohne Niederlage und konnten in 2026 aus sechs Spielen bisher 10 Punkte holen. Mit einem Sieg könnte man an Bergdörfer vorbeiziehen, was wohl auch das Ziel sein wird.