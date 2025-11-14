„Wir erwarten ein enges, spannendes Spiel“ – Acosta II empfängt Peine

„Nach einer guten Trainingswoche gehen wir hoch motiviert ins vorletzte Heimspiel des Jahres“, sagt Stucki. Verzichten muss der Aufsteiger allerdings auf Torjäger Ole Schene, der am Wochenende ausfällt. Dafür steht mit Kai Pingel ein erfahrener Angreifer nach längerer Pause wieder zur Verfügung. „Auf Torjäger Schene werden wir am Wochenende verzichten müssen, dafür ist Sturmtank Kai Pingel nach längerer Pause wieder einsatzbereit“, so Stucki.

Die Ausgangslage ist klar: Acosta II liegt mit 23 Punkten aus 13 Spielen auf Rang drei, Peine (16 Punkte) kämpft um den Anschluss ans Mittelfeld. Dennoch warnt Stucki vor einer schweren Aufgabe: „Wir erwarten ein enges, spannendes Spiel.“

Mit einem Sieg könnte der Aufsteiger seine Position in der Spitzengruppe festigen, bevor die die letzten Spiele des Jahres anstehen.