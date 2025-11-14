 2025-10-30T14:25:35.653Z

– Foto: Friedhelm Brauner

„Wir erwarten ein enges, spannendes Spiel“ – Acosta II empfängt Peine

Nach dem 0:0 in Vechelde will der Aufsteiger im Heimspiel gegen den VfB Peine wieder treffen. Trainer Uwe Stucki setzt dabei auf die Rückkehr von Sturmtank Kai Pingel.

BZL Braunschw. St. 2
BSC Acosta II
VfB Peine

Am Sonntag (11 Uhr) steht für den BSC Acosta II das vorletzte Heimspiel des Jahres in der Bezirksliga Braunschweig 2 an. Gegner ist der VfB Peine, der aktuell im unteren Mittelfeld der Tabelle rangiert. Nach dem 0:0 in Vechelde will die Mannschaft von Trainer Uwe Stucki wieder für offensive Akzente sorgen.

„Nach einer guten Trainingswoche gehen wir hoch motiviert ins vorletzte Heimspiel des Jahres“, sagt Stucki. Verzichten muss der Aufsteiger allerdings auf Torjäger Ole Schene, der am Wochenende ausfällt. Dafür steht mit Kai Pingel ein erfahrener Angreifer nach längerer Pause wieder zur Verfügung. „Auf Torjäger Schene werden wir am Wochenende verzichten müssen, dafür ist Sturmtank Kai Pingel nach längerer Pause wieder einsatzbereit“, so Stucki.

Die Ausgangslage ist klar: Acosta II liegt mit 23 Punkten aus 13 Spielen auf Rang drei, Peine (16 Punkte) kämpft um den Anschluss ans Mittelfeld. Dennoch warnt Stucki vor einer schweren Aufgabe: „Wir erwarten ein enges, spannendes Spiel.“

Mit einem Sieg könnte der Aufsteiger seine Position in der Spitzengruppe festigen, bevor die die letzten Spiele des Jahres anstehen.

