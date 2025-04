"Wir ernten jetzt die Früchte der vergangenen Jahre"

In der Humanas-Verbandsliga sind die Frauen des Halleschen FC in der bisherigen Saison das Maß aller Dinge. Mit bis dato nur einer Niederlage haben sich die Rot-Weißen in Position gebracht, zum ersten Mal in der jüngeren Vergangenheit die Landesmeisterschaft zu gewinnen. Am 1. Mai geht es für die Hallenserinnen sogar um noch einen Titel: Im Jahnstadion Wolfen trifft der Verbandsligist im Finale des Polytan-Landespokals auf den 1. FC Magdeburg (live und kostenlos übertragen auf volksstimme.de und mz.de).