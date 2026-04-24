„Wir dürfen Vahdet nicht nach dem Tabellenplatz bewerten“

Der FC Viktoria Thiede belegt mit 36 Punkten Rang fünf und bewegt sich damit im oberen Tabellenmittelfeld. Zuletzt reichte es beim 1:1 gegen den TSV Üfingen zu einem Punkt, nachdem Öztürk früh getroffen hatte. Der KSV Vahdet Salzgitter steht mit 27 Punkten auf Platz 13 und damit in unmittelbarer Nähe der Abstiegsränge. Die jüngste 1:4-Niederlage gegen den SC Gitter verdeutlicht die aktuelle Situation.

Trotz dieser Konstellation warnt Yüksel Altinkaya vor einer zu einfachen Einordnung des Gegners. „Wir dürfen auf gar keinen Fall den Fehler machen, Vahdet aufgrund des Tabellenplatzes zu bewerten“, sagt der Trainer des FC Viktoria Thiede. Für ihn steht fest: „Die haben immer noch eine Mannschaft mit einer sehr, sehr hohen Qualität.“

Diese Einschätzung speist sich auch aus dem Hinspiel, das torlos endete. Altinkaya erinnert sich klar: „Das war aus meiner Sicht die beste Mannschaft, gegen die wir bisher gespielt haben.“ Für ihn ist entscheidend, dass diese Qualität weiterhin vorhanden ist, unabhängig von der aktuellen Tabellenlage.

Die jüngsten Eindrücke verstärken diese Einschätzung. „Ich war Mittwoch zugucken, da haben sie teilweise mit Anleihen aus der zweiten Herren gespielt“, berichtet Altinkaya und verweist auf personelle Engpässe. Besonders das Fehlen von Jeremy-Nnamdi Uche wiege schwer: „Mit seiner Torgefährlichkeit fehlt er natürlich absolut in der Offensive.“ Gleichzeitig weiß der Trainer, dass sich die Situation am Spieltag verändert: „Die werden am Sonntag wieder da sein.“

Für Altinkaya ergibt sich daraus eine klare Erwartung an die Partie. „Wir müssen uns davor hüten, dass am Sonntag eine andere Mannschaft auftritt als gegen Gitter“, sagt er mit Blick auf die jüngste Niederlage des Gegners. Die aktuelle Lage beschreibt er dennoch eindeutig: „Natürlich sind sie jetzt in der Negativspirale.“ Nur vier Punkte konnten die Gastgeber im Jahr 2026 sammeln, einzig gegen Vienenburg ging man als Sieger vom Platz.

Der FC Viktoria Thiede sieht sich derweil gut vorbereitet. Die spielfreie Phase kam dem Team entgegen: „Es hat uns sehr gut getan, dass wir eineinhalb Wochen kein Spiel hatten“, erklärt Altinkaya. Die Pause habe geholfen, Belastungen zu steuern: „Der eine oder andere Angeschlagene konnte sich erholen, sodass wir am Sonntag eine schlagkräftige Truppe haben.“

Inhaltlich erwartet der Trainer eine ausgeglichene Partie. „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, egal gegen wen man in dieser Liga spielt“, sagt Altinkaya. Gleichzeitig ist ihm die Ausgangslage des Gegners bewusst: „Vahdet steckt im Abstiegskampf. Die werden alles reinlegen, was sie haben.“

Für seine Mannschaft formuliert er eine klare Zielrichtung. „Wir wollen fleißig unsere Punkte weiter sammeln und in der Tabelle weiter klettern“, so Altinkaya. Das Spiel soll dabei auch spielerisch überzeugen: „Es wird ein interessantes Spiel, ein gutes Spiel und, denke ich, ein spielerisch sehr gutes Spiel.“

Nach dem torlosen Hinspiel treffen nun zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Zielsetzungen aufeinander. Die Tabelle gibt eine Richtung vor, die Einschätzung des Trainers relativiert sie deutlich.