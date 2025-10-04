„Wir dürfen uns nicht blenden lassen“

Der Kissenbrücker Start in die Saison verlief ernüchternd. Sieben Niederlagen in acht Spielen bei gleichzeitig vielen Gegentoren zeigen, dass die Mannschaft große Anpassungsschwierigkeiten in der Liga hat. Dennoch gilt der SVK als kampfstarkes Team, das sich vor heimischer Kulisse nicht kampflos geschlagen geben will.

Der Favorit aus Wolfenbüttel reist dagegen mit breiter Brust an. Die bisherige Bilanz von sechs Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage spricht Bände. Dennoch sieht Güzel sein Team gefordert: „Ich rechne fest damit, dass Kissenbrück tief stehen und mit Mann und Maus verteidigen wird. Für uns bedeutet das: Ball und Gegner laufen lassen, geduldig bleiben und im richtigen Moment die Lücken finden.“

Mit variabler Offensive und hohem Tempo über die Außen will der Tabellenführer seine Überlegenheit auf den Platz bringen. „Wichtig ist, dass wir unser Tempo variieren, über die Außenbahnen Druck entwickeln und zielstrebig in den Strafraum kommen. Mit der nötigen Konzentration und Konsequenz werden wir die Chancen bekommen, um das Spiel für uns zu entscheiden“, betont Güzel.

Für Kissenbrück wird es vor allem darum gehen, defensiv stabil zu bleiben und auf mögliche Umschaltmomente zu lauern. Ob es reicht, dem Favoriten ein Bein zu stellen, wird sich am Sonntag zeigen.