„Wir dürfen SV 06 Lehrte nicht unterschätzen“ TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II empfängt Schlusslicht von red · Heute, 09:32 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Klare Rollenverteilung – doch beide Seiten warnen vor falschen Schlüssen: Krähenwinkel setzt auf Konzentration, Lehrte auf den längst fälligen Ertrag.

Der 29. Spieltag führt Gegensätze zusammen: Der Tabellenvierte TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II trifft auf das Schlusslicht SV 06 Lehrte – eine Konstellation, die auf dem Papier eindeutig erscheint. Doch in Krähenwinkel will man sich von der Tabelle nicht täuschen lassen. „Natürlich können wir die Tabelle lesen. Nichtsdestotrotz dürfen wir 06 Lehrte nicht unterschätzen“, sagt Kai Schmidt. Die Vorgabe ist klar formuliert: „Wir spielen zu Hause und wollen weiterhin fleißig Punkte sammeln. Wir wollen das Spiel für uns entscheiden und gewinnen.“

Die jüngsten Wochen liefern dafür Argumente. Der 6:2-Erfolg gegen Burgdorf am vergangenen Spieltag hat die Position im oberen Tabellendrittel gefestigt. Mit 46 Punkten gehört Krähenwinkel zu den formstarken Teams. Gleichzeitig mahnt Schmidt zur Konstanz in der Herangehensweise. „Dafür müssen wir genauso fokussiert sein wie in den letzten Spielen gegen die vermeintlichen Top-Mannschaften. Diese Konzentration brauchen wir auch gegen die vermeintlich schwächeren Teams.“ Eine Aussage, die weniger auf den Gegner als auf die eigene Haltung zielt.