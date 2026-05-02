„Wir dürfen SV 06 Lehrte nicht unterschätzen“

Klare Rollenverteilung – doch beide Seiten warnen vor falschen Schlüssen: Krähenwinkel setzt auf Konzentration, Lehrte auf den längst fälligen Ertrag.
Der 29. Spieltag führt Gegensätze zusammen: Der Tabellenvierte TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II trifft auf das Schlusslicht SV 06 Lehrte – eine Konstellation, die auf dem Papier eindeutig erscheint.
Doch in Krähenwinkel will man sich von der Tabelle nicht täuschen lassen. „Natürlich können wir die Tabelle lesen. Nichtsdestotrotz dürfen wir 06 Lehrte nicht unterschätzen“, sagt Kai Schmidt. Die Vorgabe ist klar formuliert: „Wir spielen zu Hause und wollen weiterhin fleißig Punkte sammeln. Wir wollen das Spiel für uns entscheiden und gewinnen.“
Die jüngsten Wochen liefern dafür Argumente. Der 6:2-Erfolg gegen Burgdorf am vergangenen Spieltag hat die Position im oberen Tabellendrittel gefestigt. Mit 46 Punkten gehört Krähenwinkel zu den formstarken Teams.
Gleichzeitig mahnt Schmidt zur Konstanz in der Herangehensweise. „Dafür müssen wir genauso fokussiert sein wie in den letzten Spielen gegen die vermeintlichen Top-Mannschaften. Diese Konzentration brauchen wir auch gegen die vermeintlich schwächeren Teams.“ Eine Aussage, die weniger auf den Gegner als auf die eigene Haltung zielt.
Auf der anderen Seite steht eine Mannschaft, die trotz der Tabellenlage nach Lösungen sucht. Dennis Spiegel, Trainer von SV 06 Lehrte, setzt auf den Faktor Entwicklung: „Jetzt am Samstag können wir weiterhin befreit aufspielen.“ Der Gegner ist dabei klar verortet: „Der nächste Gegner kommt wieder aus den Top fünf.“
Lehrte wartet weiter auf zählbare Erfolge – und sieht dennoch Fortschritte. „Wir werden alles daransetzen, uns endlich zu belohnen, weil ich der Meinung bin, dass wir es verdient hätten, auch mal drei Punkte mitzunehmen.“ Ein Anspruch, der sich aus der eigenen Leistung speist: „Die Mannschaft investiert viel. Wenn wir die Fehler abstellen, wird es hoffentlich auch mit Punkten klappen.“
Die Rollen sind damit klar, die Zielsetzungen ebenfalls – wenn auch aus unterschiedlichen Perspektiven. Krähenwinkel setzt auf Stabilität und Selbstvertrauen. „Wir sind gut drauf, haben gut trainiert und gehen deshalb mit einer breiten Brust in das Spiel. Zu Hause wollen wir unsere Punkte holen“, sagt Schmidt.
Lehrte hingegen sucht weiter nach dem Moment, in dem sich der Aufwand auszahlt. „Daran arbeiten wir weiter und hoffen, dass wir endlich etwas Zählbares mitnehmen.“