"Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen"

„Unser nächster Gegner Sülbeck hat bisher eine wirklich schwierige Saison, aber man sieht, dass die Mannschaft trotzdem intakt ist,“ betonte Runzer im Vorfeld. Besonders das jüngste Spiel des FC gegen Spitzenreiter Vorsfelde (0:1) habe gezeigt, dass die Moral in der Mannschaft stimmt. „Wenn man sich die Berichte anschaut, dann sieht man, dass das ein Verein ist, der dieses Abenteuer annimmt und sich von negativen Erlebnissen nicht beeindrucken lässt. Auch deshalb dürfen wir sie auf keinen Fall unterschätzen.“

Die Freien Turner wollen dennoch ihre Heimserie fortsetzen und mit einem weiteren Erfolg ihre Position im gesicherten Tabellenmittelfeld festigen. „Sie werden sicher gemeinsam versuchen, ihre ersten Punkte zu holen und sich Highlights zu setzen. Das sollte unsere Sinne schärfen. Trotzdem wollen wir natürlich zu Hause ganz klar unsere Serie fortsetzen und das Spiel gewinnen.“

Tabellarisch stehen die Freien Turner auf dem neunten Platz und damit unter den Erwartungen. Alles andere als ein Heimsieg am Sonntag um 14.00 Uhr wäre dennoch eine eine große Überraschung, auch wenn die Gäste in der Vorwoche nur 0:1 gegen Tabellenführer Vorsfelde verloren.