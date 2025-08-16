„Wir dürfen nicht ansatzweise nachlassen“ SG Bergdörfer reist mit Pokal-Schwung nach Groß Ellershausen Verlinkte Inhalte BZL Braunschw. St. 4 Ellershausen SG Bergdörfe

Nach dem überzeugenden 5:2-Pokalerfolg unter der Woche gegen Dostluk Osterode will die SG Bergdörfer am Sonntag beim SV Groß Ellershausen-Hetjershausen in der Liga nachlegen. Trainer Fabio Fröchtenicht warnt jedoch vor Nachlässigkeit.

Die SG Bergdörfer ist in Form. Unter der Woche feierte die Mannschaft von Trainer Fabio Fröchtenicht im Bezirkspokal einen überzeugenden 5:2-Sieg bei Dostluk Osterode. Vor allem die Entschlossenheit in den entscheidenden Phasen beeindruckte den Coach: „Wir haben das Spiel beherrscht, waren effektiver und haben in entscheidenden Momenten zugeschlagen“, sagte Fröchtenicht. Besonders wichtig sei für ihn gewesen, dass sein Team nach dem zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich nicht ins Wanken geriet: „Wir haben direkt weitergemacht und wieder in die richtige Richtung gespielt.“

Auch die Tore kurz vor und direkt nach der Halbzeit beschreibt der Trainer als Schlüsselmomente. Zweimal Philipp Bode, dazu Treffer von Luca Rosalo, Simon Dluzinski und Tim Wedekin sicherten am Ende den verdienten Erfolg. „Das war ein gutes Pokalspiel. Wir waren spielbestimmend und haben uns mit Toren zu den richtigen Zeitpunkten belohnt“, so Fröchtenicht. In der Liga steht nun das Auswärtsspiel beim SV Groß Ellershausen-Hetjershausen an.

SV Groß Ellershausen-Hetjershausen Trainer Ercan Beyazit hat zum Spiel folgendes zu sagen: "Nach dem Punktgewinn letzte Woche bei den starken Petershüttern, wollen wir zuhause alles dran setzen um die 3 Punkte zu holen und damit für einen guten Start zu sorgen!"