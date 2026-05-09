„Wir dürfen Kissenbrück nicht unterschätzen“

– Foto: Jonas Roesner

Der FC Viktoria Thiede reist als klarer Favorit zum bereits abgeschlagenen SV Kissenbrück, warnt jedoch ausdrücklich vor der Aufgabe beim Tabellenletzten.

Die tabellarische Ausgangslage wirkt eindeutig. Der FC Viktoria Thiede steht als Aufsteiger mit 43 Punkten auf Rang vier und spielt bislang eine bemerkenswert stabile Saison. Der SV Kissenbrück dagegen bildet mit lediglich fünf Punkten das Tabellenende und kassierte bereits 118 Gegentreffer.

Dennoch vermeidet Trainer Yüksel Altinkaya jede Form von Überheblichkeit. „Wenn man nur die Tabellensituation betrachtet, sind wir natürlich klarer Favorit“, sagt der Coach, schiebt jedoch sofort eine deutliche Warnung hinterher: „Aber ich warne davor, Kissenbrück zu unterschätzen ,vor allen Dingen auf deren Platz. Da haben sich schon einige Mannschaften schwergetan.“

Der Trainer stützt seine Einschätzung dabei ausdrücklich auf eigene Beobachtungen. „Ich habe Kissenbrück zweimal beobachtet“, erklärt Altinkaya. Besonders die defensive Herangehensweise des Tabellenletzten hebt er hervor. „Die verteidigen sehr, sehr gut mit einem tiefen Abwehrpressing im 4-4-2. Das machen sie unheimlich gut.“

Hinzu komme aus seiner Sicht eine bemerkenswerte Mentalität. „Vor allen Dingen geben die sich nicht auf. Die gehen jedes Spiel unabhängig vom Tabellenplatz und unabhängig vom Abstieg an“, sagt Altinkaya.

Für den FC Viktoria Thiede wird die Partie deshalb vor allem zur Frage der eigenen Konzentration. „Es ist enorm wichtig, dass wir eine konzentrierte Leistung abrufen und Kissenbrück auf gar keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen“, fordert der Trainer. Die Zielsetzung formuliert er dennoch klar: „Von daher heißt es höchste Konzentration auf dieses Spiel und mit der entsprechenden Seriosität die drei Punkte aus Kissenbrück mitzunehmen.“

Die Formkurve spricht aktuell für die Gäste. Zuletzt gewann der FC Viktoria Thiede mit 3:2 bei der FG Vienenburg-Wiedelah. Liehr brachte seine Mannschaft früh mit zwei Treffern auf Kurs, ehe Vienenburg zwischenzeitlich ausglich. In der Schlussphase sorgte erneut Liehr für den entscheidenden Treffer zum Auswärtssieg.

Auch das Hinspiel verlief deutlich zugunsten der Thieder. Beim 5:0-Erfolg trafen Öztürk früh, später erhöhten Pramme, Bartz, Pasch und John. Die Begegnung unterstrich damals die offensiven Qualitäten des Aufsteigers, der inzwischen 42 Punkte gesammelt hat und sich im oberen Tabellenbereich festgesetzt hat.

Gerade deshalb liegt die Gefahr aus Sicht von Altinkaya vor allem im Kopf. Der deutliche Tabellenunterschied dürfe keinerlei Nachlässigkeit erzeugen. Vielmehr fordert der Trainer eine professionelle Herangehensweise gegen einen Gegner, der trotz der schwierigen Saison weiterhin mit hoher Disziplin verteidigt.