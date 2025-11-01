Landolfshausen steht mit 28 Punkten aus elf Spielen an der Spitze und hat sich in dieser Saison als eine der konstantesten Mannschaft der Liga präsentiert. Der VfR Dostluk Osterode hingegen wartet nach elf Partien noch auf den ersten Saisonsieg, hat bislang lediglich zwei Unentschieden geholt und stellt mit 6:40 Toren die schwächste Offensive und Defensive der Liga. Dennoch war zuletzt ein kleiner Aufwärtstrend erkennbar, beim 0:0 gegen TuSpo Petershütte zeigte sich die Mannschaft kämpferisch und diszipliniert.

„Ich glaube, die Ausgangsposition könnte eindeutiger nicht sein, aber wir werden uns nicht kampflos ergeben“, sagt Dostluk-Trainer André Krzyminski. „Wir müssen, egal gegen wen, so langsam anfangen zu punkten und den Abstand bis zur Winterpause verkürzen, um noch eine realistische Chance auf den Klassenerhalt zu haben.“ Der Trainer hofft darauf, dass sein Team an die kämpferische Leistung der Vorwoche anknüpfen kann, auch wenn der Gegner diesmal ein anderes Kaliber ist.

Auf Seiten des Tabellenführers gibt sich TSV-Coach Endrik Heberling konzentriert und respektvoll: „Ich erwarte einen sehr kampfbetonten Gegner. Das 0:0 gegen Petershütte zeigt, dass Dostluk um jeden Punkt kämpft.“ Personell kann Heberling fast aus dem Vollen schöpfen: Lediglich Nico Diederich fehlt verletzungsbedingt, während Steven Schillig nach überstandener Pause wieder im Kader steht.

Taktisch sieht der Coach klare Anforderungen an sein Team: „Wir werden einen sehr guten Ballbesitz brauchen, eine gute Restverteidigung und eine starke Konterabsicherung. Gegen einen tiefstehenden Gegner brauchen wir Tempo und mutige Eins-gegen-eins-Situationen.“ Trotz der klaren Favoritenrolle mahnt Heberling zur Demut: „Wir dürfen das Spiel auf keinen Fall unterschätzen, sondern müssen über 90 Minuten unsere Leistung auf den Platz bringen.“

Für Landolfshausen zählt letztlich nur der Sieg, um den Vorsprung an der Tabellenspitze vor dem SC Hainberg zu verteidigen. Für Dostluk dagegen ist jeder Punktgewinn in dieser Phase der Saison ein Erfolg im Kampf gegen den Abstieg und vielleicht der Beginn einer Aufholjagd.