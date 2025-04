Freilich waren die drei Pleiten Nackenschläge, da will auch Tobias Beck nichts beschönigen. Von Resignation ist der 30-Jährige allerdings weit im entfernt. Im Gegenteil: Er gibt sich kämpferisch - und das will er in dieser schwierigen Phase auch seiner Mannschaft vermitteln: "Es läuft aktuell viel gegen uns, wir haben sozusagen die Scheiße am Fuß. Das kommt öfters vor im Fußball. Was allerdings nicht passieren sollte: Wir dürfen das jetzt nicht einfach akzeptieren! Wir müssen uns dagegenstemmen, mehr arbeiten und fleißiger sein als die Gegner. Noch sind wir ja nicht abgestiegen, wir sind noch voll dabei."



Dass Hankofen in der Regionalliga an Grenzen stößt, das sei auch kein Geheimnis, meint Beck: "Wir müssen uns immer vor Augen halten, wo wir herkommen. Wir versuchen mit geringen Mitteln in der Regionalliga zu bestehen, wo wir uns teilweise mit Profiklubs duellieren, die ganz andere Möglichkeiten haben wie wir. Da brauche ich nur unseren morgigen Gegner, die Würzburger Kickers, als Beispiel heranziehen. Da prallen zwei Welten aufeinander."



Was dem kleinen David Hankofen gegen den Goliath aus Unterfranken Mut macht: Bislang haben sich die Kickers gegen Hankofen zumeist sehr schwer getan. "In unserem ersten Regionalligajahr haben wir ihnen am Dallenberg ein Unentschieden abknöpfen können, und in der Vorrunde zuhause konnten wir sie ebenfalls ärgern (1:1, Anm.d.Red.). Unabhängig von der Tabellensituation wollen wir am Dallenberg ein gutes Spiel machen", so Beck.



Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Benedikt Schwarzensteiner hat in Vilzing die fünfte gelbe Karte gesehen und ist deshalb in Würzburg gesperrt. Dafür kehrt Andreas Wagner nach seiner gelb-rot Sperre wieder in den Kader zurück. Brian Wagner fällt weiter wegen Oberschenkelproblemen aus. Daniel Hofer hat noch Trainingsrückstand und wird in Würzburg ebenfalls nicht dabei sein.