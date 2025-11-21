„Wir drücken den Reset-Knopf“, MTV Wolfenbüttel II reist zum VfL Oker

MTV-Trainer Murat Güzel macht vor der Partie deutlich, dass sein Team trotz der Favoritenrolle keinen leichten Nachmittag erwartet. „Wir wissen genau, was uns in Oker erwartet. Auswärts, bei schwierigen Witterungsbedingungen um die Null Grad und auf einem schmalen Kunstrasenplatz – das wird ein intensives und interessantes Spiel.“ Seine Mannschaft stelle sich gezielt auf diese Gegebenheiten ein. „Genau darauf stellen wir uns ein und dafür sind wir auch bereit.“

Der jüngst gesicherte Titel der Herbstmeisterschaft spielt dabei nur eine Nebenrolle. „Klar, die Herbstmeisterschaft hat geschmeckt, das zeigt, dass unser Weg stimmt. Aber sie gibt uns keine Punkte in dem Spiel.“ Güzel fordert eine konsequente Rückkehr zur Tagesordnung. „Wir drücken den Reset-Knopf, starten wieder bei null und bleiben bei unserer Linie. Jeder Gegner wird ernst genommen, jeder Spieltag verlangt volle Konzentration.“

Der Trainer verweist auf die Prinzipien, die sein Team bislang an die Spitze geführt haben. „Wir holen unsere Punkte über Intensität, Laufbereitschaft, klare Abläufe und Disziplin.“ Auch in den verbleibenden Wochen bis zur Winterpause sollen diese Faktoren den Ausschlag geben. „Wir wollen in jedem Spiel maximal aktiv sein, unser Tempo auf den Platz bringen, in den entscheidenden Momenten gierig bleiben und uns für den Aufwand mit Punkten belohnen.“

Die Gastgeber aus Oker gehen mit völlig anderer Ausgangslage in das Duell. Nach zehn Niederlagen in 15 Spielen zählt für den abstiegsbedrohten Verein vor allem jeder unerwartete Punktgewinn. Doch gegen den Tabellenführer gilt Oker als klarer Underdog.

Güzel sieht sein Team dennoch in der Pflicht, die Entwicklungsarbeit fortzuführen. „Wir vertrauen auf unsere Stärke und wir wissen, dass da noch mehr in uns steckt.“

Für Oker steht ein Kraftakt bevor, für Wolfenbüttel ein weiterer Prüfstein in Richtung Winterpause. Die Rahmenbedingungen versprechen ein körperlich forderndes Spiel, in dem der Tabellenführer seine Stabilität erneut unter Beweis stellen will.