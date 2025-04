„Wir drücken 1860 die Daumen“: Leistet Haching Schützenhilfe für die Löwen?

Unter verschärften Sicherheitsauflagen geht am Samstag (14 Uhr) das Heimspiel der SpVgg Unterhaching gegen Energie Cottbus über die Bühne. „Das ist sicher eine spezielle Partie“, räumt Hachings Kapitän Markus Schwabl ein. In der vorletzten Saison gewannen die Hachinger das Relegationsspiel zur 3. Liga gegen Cottbus. Inzwischen hat sich der Wind gedreht – die Hachinger stehen als Absteiger in die Regionalliga fest, die Brandenburger klopfen als Aufsteiger an die Türe der zweiten Liga.

