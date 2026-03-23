„Wir bringen uns um den verdienten Lohn“, 2:3-Drama

Es war ein Spiel, das lange nach einem Unentschieden roch und doch ohne Punktgewinn für den SSV Nörten-Hardenberg endete. Gegen Tabellenführer TSV Landolfshausen/Seulingen unterlag die Mannschaft mit 2:3, trotz starker Moral nach der Pause.

„Ich würde sagen, dass es ein typisches Unentschieden-Spiel war. Wir haben über 90 Minuten ein gutes Spiel gemacht. Beide Mannschaften waren auf Augenhöhe.“, sagte Kapitän Silvan Steinhoff.

Die erste Halbzeit erzählte jedoch eine andere Geschichte. Die Gäste nutzten Fehler konsequent aus. „Wir gehen mit einem 0:2-Rückstand in die Halbzeit, weil wir wieder zwei individuelle Fehler haben. Ein Riesenbock und ein Absprachefehler in der Defensive.“ Das 0:1 erzielte Lino Häger (21.). „Er läuft den Torwart an, spitzelt ihm den Ball weg und schießt ins leere Tor.“, schilderte Endrik Heberling.

Kurz vor der Pause erhöhte Tim Krellmann (45.) nach einer Ecke von Yannick Meck. „Der Ball kommt an den zweiten Pfosten, relativ unbedrängt, und er schießt ihn ins Tor.“ Insgesamt sah Endrik Heberling eine verdiente Führung: „Die 2:0-Führung war vollkommen in Ordnung. Ein Tor mehr wäre auch nicht unverdient gewesen.“

Doch nach dem Seitenwechsel zeigte der SSV Nörten-Hardenberg ein anderes Gesicht. „Super Moral bewiesen nach der Halbzeit, wirklich alles reingeschmissen.“, lobte Silvan Steinhoff. Die Gastgeber kamen zurück: Killian Kurmes (63.) und Dustin Brendel (78.) sorgten für den Ausgleich.

„Haben wir uns auch belohnt mit zwei Toren. Schöne Tore gewesen.“, so Silvan Steinhoff. In dieser Phase wankte der Tabellenführer. „Zweite Halbzeit haben wir ein bisschen den Faden verloren, haben zu einfache Fehler gemacht.“, gab Endrik Heberling zu.

Doch das Spiel kippte erneut, wieder nach einem Standard. „Und dann kriegen wir wieder einen Standard gegen uns, verteidigen wir wieder nicht konsequent weg.“, ärgerte sich Silvan Steinhoff. In der 90. Minute traf der eingewechselte Nick Matti Butzke nach einer Ecke von Nico Diedrich zum 3:2. „Eine Wahnsinns-Ecke mit der richtigen Schärfe und dann ein sehr guter Kopfball.“, beschrieb Endrik Heberling die Szene.

In der Nachspielzeit blieb es hektisch. „Wir waren eher nochmal am 4:2 dran als Nörten am 3:3.“, sagte Endrik Heberling, der von einem „erwartet schweren Auswärtsspiel“ sprach.

Beim SSV Nörten-Hardenberg überwog hingegen die Enttäuschung. „Wir bringen uns um den verdienten Lohn, indem wir drei Fehler machen, die zu drei Toren führen.“ Und weiter: „Die Mannschaft hätte absolut verdient, mindestens einen Punkt mitzunehmen.“

Endrik Heberling zieht trotz der knappen Angelegenheit ein positives Fazit: "Am Ende durch ganz, ganz viel Siegeswillen und ganz viel Einsatz und Mentalität den Sieg dann doch mit nach Hause genommen."

Trotz der Niederlage richtete Silvan Steinhoff den Blick nach vorn: „Aber na ja, weiter geht’s, oder? So ist es ja, weiter geht’s.“

Der TSV Landolfshausen/Seulingen festigt mit 44 Punkten die Tabellenführung, während der SSV Nörten-Hardenberg bei 23 Zählern auf Rang acht rangiert.