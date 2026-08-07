„Wir brauchten einen sehr guten Tag – und den hatten wir nicht.“

„Wir haben verdient verloren“, stellte Wald nach dem Schlusspfiff klar. Gleichzeitig hob er die Entwicklung des Gegners hervor. „Ich finde schon, dass Lohne nicht mehr mit der Bezirksligasaison zu vergleichen ist. Durch die Neuzugänge, aber wahrscheinlich auch durch neue Ideen, verfolgen sie eine viel bessere Struktur, einen viel besseren Plan und spielen das Ganze mittlerweile auch mit mehr Routine.“

Dennoch machte es Freren dem Favoriten lange schwer. Zwar lag die SG mit 0:1 zurück, blieb aber bis weit in die zweite Halbzeit hinein im Spiel. „Wir haben an sich gut verteidigt. Bis zur 60. oder 70. Minute haben wir das Spiel sehr offen gestaltet“, sagte Wald. Besonders nach dem Seitenwechsel sah der Coach seine Mannschaft am Drücker: „Die ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit waren wir richtig stark und kamen eigentlich auch für ein Tor in Frage.“

Dass seine Mannschaft einen nahezu perfekten Tag gebraucht hätte, um dem Landesligisten Paroli zu bieten, war für Wald offensichtlich. „Gerade offensiv brauchen wir gegen so einen Gegner einen sehr, sehr guten Tag – und den hatten wir gestern nicht.“

Dann folgte die spielentscheidende Szene. Ein individueller Fehler im Spielaufbau ermöglichte Union Lohne das 2:0. „Das war natürlich der Genickschlag. Danach sind wir nicht mehr zurückgekommen“, erklärte Wald. In der Schlussminute setzte der Landesligist nach einem Konter noch den Schlusspunkt zum 3:0. „Das Ergebnis fällt dadurch etwas zu hoch aus. Verdient war die Niederlage trotzdem, weil wir nicht an unser Leistungsmaximum gekommen sind. Das brauchst du aber gegen die aktuelle Stärke von Lohne.“

Nach dem Abpfiff sprach Wald allerdings nicht nur über Fußball. Vielmehr rückte für ihn eine Szene in den Mittelpunkt, die für ihn den Fairplay-Gedanken des Sports eindrucksvoll verkörperte. Beim Stand von 0:1 hatte Schiedsrichter Frerens Kapitän Sebastian Meyer zunächst die Rote Karte gezeigt. Union-Lohne-Trainer Dennis Brode suchte daraufhin das Gespräch mit dem Linienrichter und machte deutlich, dass er die Situation anders bewertet habe und Meyer nicht für ein solches Vergehen kenne. Nach einer erneuten Beratung nahm das Schiedsrichtergespann die Rote Karte zurück und entschied stattdessen auf Gelb.

„Das ist einfach eine mega Geste. Da wäre mit Sicherheit nicht jeder draufgekommen. Super Fairplay – dafür nochmal vielen Dank, auch im Namen von Sebastian“, sagte Wald und fand damit trotz des Pokal-Aus noch lobende Worte für seinen Trainerkollegen.

So endete der Pokalabend für die SG Freren zwar mit einer Niederlage gegen einen starken Landesligisten. In Erinnerung bleiben dürfte jedoch ebenso der sportlich faire Auftritt von Dennis Brode – eine Geste, die selbst im hitzigen Pokalwettbewerb keine Selbstverständlichkeit ist.