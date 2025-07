"Wir brauchen volle Konzentration und eine geschlossene Teamleistung"

Nach dem 3:1-Arbeitssieg in Runde 1 des WFV-Pokals beim Landesliga-Aufsteiger TSG Öhringen steht für den Oberligisten Türkspor Neckarsulm am morgigen Mittwochabend die nächste Pokalhürde an: Es geht zu den Sportfreunden Schwäbisch Hall, die in der Verbandsliga spielen.